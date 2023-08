Coppa Italia, quando si gioca il primo turno? Calendario 11-14 agosto, tutte le partite in programma: debuttano le squadre di Serie A

La Coppa Italia 2023/2024 è pronta nuovamente a ritornare in campo. Qualche giorno fa e, per l’esattezza, tra il 5 e il 6 agosto, si è giocato il turno preliminare della nuova competizione. Chi ha superato il turno? Il Catanzaro, che è riuscito a battere di misura il Foggia; e poi ancora la Reggiana a valanga sul Pescara e per giunta in rimonta: un 6-2 pirotecnico. La Feralpisalò, neopromossa in Serie B, ha eliminato il Vicenza mente il Cesena, solamente ai rigori, ha fatto fuori la Virtus Entella.

Adesso siamo quindi approdati ai trentaduesimi di finale della manifestazione nazionale. Il torneo pian piano entrerà nel vivo e già da questo turno troveremo in azione le formazioni di Serie A: ben 12. Si comincerà venerdì 11 agosto, dunque fra tre giorni. La neopromossa in A Frosinone se la vedrà con il Pisa mentre l’Udinese affronterà il Catanzaro. Occhio all’interessante Genoa-Modena e non ava dimentica la gara tra Bologna e Cesena.

Il giorno successivo, dunque sabato 12 agosto, l’Empoli battaglierà al Castellani con il Cittadella mentre un’avvincente Bari-Parma alle 18.00 dovrebbe riservare, almeno sulla carta, tantissime emozioni. Lo stesso giorno andrà in scena Verona-Ascoli e poi fari puntati, alle 21.15, sul Derby delle Isole: il Cagliari di Claudio Ranieri si scontrerà con il Palermo di mister Eugenio Corini e anche in questo caso, tra rossoblù e rosanero si prevedono scintille.

Tra il 13 e il 14 agosto non mancheranno le partite da seguire. L’ambiziosa Salernitana di Paulo Sousa affronterà la Ternana in netta difficoltà viste le tante vicende pre-stagionali. Il Cosenza accoglierà il Sassuolo mentre il Lecce aprirà le porte del Via del Mare al Como: a chiudere domenica, Monza-Reggiana. L’ultimo giorno dei trentaduesimi troveremmo Cremonese-Crotone, Sampdoria-Sudtirol e poi ancora Spezia-Venezia e Torino-Feralpisalò. Ma ecco di seguito il calendario del primo turno di Coppa Italia 2023/2024.

CALENDARIO COPPA ITALIA (11-14 AGOSTO)

Venerdì 11 agosto

Ore 17.45 – Frosinone-Pisa – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Genoa-Modena – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Sabato 12 agosto

Ore 17.45 – Empoli-Cittadella – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Bari-Parma – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Verona-Ascoli – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Cagliari-Palermo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Domenica 13 agosto

Ore 17.45 – Salernitana-Ternana – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Cosenza-Sassuolo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Lecce-Como – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Monza-Reggiana – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 14 agosto

Ore 17.45 – Cremonese-Crotone – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Sampdoria-Sudtirol – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Spezia-Venezia – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Torino-Feralpisalò – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

