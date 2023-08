Coppa Italia calcio oggi (11 agosto): che partite si giocano, calendario, programma, orario, tv e streaming

La Coppa Italia 2023/2024 è pronta nuovamente a ripartire. La manifestazione nazionale sin qui ha regalato buone sensazioni: i gol messi a segno e le prestazioni mostrate durante il turno preliminare, lasciano ben sperare anche in vista delle sfide successive. E dalla giornata di oggi, venerdì 11 agosto, si comincerà con i trentaduesimi di finale. Già in questo turno le partite si faranno più avvincenti anche e soprattutto perché a entrate in gioco ci saranno squadre di Serie A.

In data odierna si comincerà molto presto. Alle 17,45 infatti, il neopromosso in Serie A Frosinone, aprirà le porte dello Stirpe al Pisa. Un incontro che, sulla carta, dovrebbe essere spumeggiante. Quindici minuti più tardi, alle 18.00 per la precisione, il Catanzaro dovrà volare nella lunghissima trasferta di Udine.

Un match alquanto insolito che vede ovviamente i friulani come super favoriti. Portiamo poi le lancette dell’orologio in avanti, sino alle 21.00. Il Genoa troverà sul proprio cammino l’ostico Modena e non sarà per nulla scontata come partita. Infine il Bologna, al Dall’Ara, incrocerà il Cesena. Dunque appare evidente che sarà difficile se non complicato annoiarsi perché il calcio sta per ritornare prepotentemente su tutti gli schermi d’Italia.

COPPA ITALIA OGGI: LE PARTITE (11 AGOSTO)

Venerdì 11 agosto

Ore 17.45 – Frosinone-Pisa – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Genoa-Modena – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

