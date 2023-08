Coppa del Mondo rugby: Italia, convocato il pilone Buonfiglio

C’è un nuovo innesto nella rosa larga dell’Italia del rugby che sta preparando la Coppa del Mondo che si disputerà da settembre in Francia. Kieran Crowley, infatti, si copre in prima linea aggiungendo un pilone dopo la partita giocata dagli azzurri in Scozia.

Un lieve infortunio subito da Ivan Nemer, infatti, obbliga il ct azzurro ad allargare il numero dei convocati e da ieri in ritiro c’è Paolo Buonfiglio per preparare l’amichevole di sabato contro l’Irlanda. Il pilone delle Zebre ha raggiunto i compagni a Dublino, dove il gruppo si è diviso tra palestra e riunioni/analisi del match contro la Scozia al mattino con il gruppo diviso in reparti, mentre nel primo pomeriggio di ieri la squadra al completo si è spostata sul campo del Johnstown Estate hotel a Dublino, proseguendo la tabella di marcia verso il prossimo impegno.

Classe 1995, Buonfiglio è nato a Prato ed è un pilone sinistro da 181 cm per 109 chilogrammi. Cresciuto nell’UR Prato-Sesto, si è poi trasferito al Mogliano e ha fatto parte dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. Ha vestito la maglia azzurra fin dalle giovanili, sia under 17, sia under 18, under 20, prima di giocare anche con l’Italia Emergenti e l’Italia A. Dalla stagione 2019/20 è passato alle Zebre, con le quali in questi anni ha raccolto 38 presenze.

ITALIA – convocati

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 31 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 21 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 42 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 9 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 11 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 72 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 11 caps)

Luca MORISI (svincolato, 45 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Lione, 18 caps)

Federico MORI (Bayonne, 13 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 1 cap)

Foto: Alfio Guarise – LPS