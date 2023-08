Coppa Davis 2023: Cile ostico con Jarry nel girone dell’Italia. Ecco i convocati

Si avvicinano le finali di Coppa Davis: dal 12 al 17 settembre andranno in scena i gironi qualificatori alle finali di novembre di Malaga. Sono sedici le formazioni che prenderanno parte a questa fase, tra cui l’Italia che sarà impegnata in quel di Bologna nel girone con Canada, Cile e Svezia.

Si qualificano alle Finals le prime due di ogni girone: l’ultimo atto della competizione a squadre si giocherà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Si tratterà della prima edizione dal 2019 compreso senza il gruppo Kosmos coinvolto: format che rimane il medesimo almeno per quest’anno in attesa che l’ITF cambi nuovamente gestione per il 2023.

Tra gli avversari della nostra nazionale ci sarà il Cile capitanato da Nicolas Massu. Una squadra all’apparenza piuttosto debole, ma che presenta le sue insidie con elementi tutt’altro che deboli. Su tutti Nicolas Jarry, alla stagione della consacrazione: numero 26 del mondo, due titoli conquistati e un buon rendimento soprattutto sulla terra, ma anche sull’erba. Insieme a lui ci saranno Cristian Garin, che sta attraversando un cattivo momento, ma è un giocatore esperto ed ex top 20. Completeranno la formazione elementi più deboli come Alejandro Tabilo, Tomas Barrios Vera e Gonzalo Lama.

Foto: Lapresse