Come procede il rinnovo di Chiesa con la Juventus? Tutte le cifre sul tavolo e quanto guadagna

Dopo una stagione difficile per via del complicato recupero dopo la rottura del legamento crociato sinistro, Federico Chiesa sembra finalmente aver trovato una condizione fisica ottimale: l’attaccante azzurro si è ben comportato nella prima uscita stagionale a Udine, mettendo a segno il primo gol dell’anno per la Juventus, aiutando così la squadra nella vittoria contro l’Udinese per 3-0.

Dopo quest’inizio di fuoco, la Juventus vorrebbe blindare il giocatore, sul cui cartellino si sono interessate diverse squadre, tra cui il Napoli, in questa sessione di calciomercato. Per l’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, Chiesa può diventare un attaccante capace di realizzare circa 15 reti in una singola stagione, e proprio per questo il coach della Vecchia Signora ha deciso di schierarlo, come seconda punta, in tandem con Dusan Vlahovic nella coppia d’attacco del classico 3-5-2 di Allegri.

Nelle prossime settimane, la Juventus inizierà a trattare con Chiesa per il rinnovo del contratto, la cui scadenza è programmata nel 2025: adesso la priorità è solamente concentrarsi sul campo per pensare esclusivamente al calcio giocato, poi nel corso della stagione le parti cominceranno a parlare. L’azzurro, il cui ingaggio è di 6 milioni netti, punterà a ottenere gli stessi guadagni stagionali del suo partner offensivo, Dusan Vlahovic, il quale percepisce circa un milione in più del 25enne nato a Genova.

Con un Federico Chiesa di questo livello, nulla è precluso alla Juventus che, ricordiamo, quest’anno non disputerà le coppe europee a causa della squalifica inflitta dall’UEFA per il “caso stipendi”: la rincorsa a quello che potrebbe essere il 37mo scudetto della storia bianconera è già iniziata.

Foto: Lapresse