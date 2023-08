Come possono cambiare le squadre di Serie A con gli ultimi giorni di calciomercato? Trattative, cessioni e acquisti

Nonostante la Serie A 2023-2024 sia iniziata nello scorso weekend, il calciomercato estivo è ancora nel vivo: l’ultimo giorno utile per poter ultimare gli ultimi acquisti è l’1 settembre, quando alle ore 20.00 scoccherà il gong che sancirà la deadline per le società. Gli ultimi giorni, come da tradizione, saranno i più intensi per via delle numerose occasioni che possono presentarsi in queste ore. Andiamo a vedere nel dettaglio, squadra per squadra, tutte le trattative già concluse, con tutte gli acquisti e le cessioni, e quelle ancora in corso.

TABELLONE CALCIOMERCATO ESTIVO 2023

ATALANTA

ACQUISTI

Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.

Scamacca (a, West Ham)

El Bilal Tourè (a, Almeria)

Mitchel Bakker (c, Bayer Leverkusen)

Gollini (p, Napoli) f.p.

Zortea (d, Sassuolo) f.p.

Miranchuk (c, Torino) f.p.

Cambiaghi (a, Empoli) f.p.

Kolasinac (d)

Adopo (c, Torino)

Masi (d, Triestina)

De Ketelaere (c, Milan)

CESSIONI

Cittadini (d, Monza)

Boga (a, Nizza)

Pessina (c, Monza)

Sportiello (p, Milan) f.c.

Lammers (a, Rangers)

Gollini (p, Napoli)

Mazzocchi (a, Cosenza)

Zuccon (c, Cosenza)

Hojlund (a, Manchester United)

Demiral (d, Al-Ahli)

Latte Lath (a, Middlesbrough)

Maehle (d, Wolfsburg)

TRATTATIVE

Hien (d, Verona)

Holm (d, Spezia)

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

BOLOGNA

ACQUISTI

Posch (d, Hoffenheim) risc.

Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.

Moro (c, Dinamo Mosca) risc.

Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

Beukema (d, AZ Alkmaar)

El Azzouzi (c, Saint-Gilloise)

Ndoye (a, Basilea)

Fabbian (c, Inter)

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c.

Sansone (a, svincolato) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.

Cambiaso (d, Juventus) f.p.

Kasius (d, Az Alkmaar)

Schouten (c, Psv)

TRATTATIVE

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Cambiaghi (a, Atalanta)

Doig (d, Verona)

Miranchuk (c, Atalanta)

Kristiansen (d, Leicester)

Karlsson (a, Az Alkmaar)

CAGLIARI

ACQUISTI

Di Pardo (d, Juventus) risc.

Sulemana (c, Hellas Verona)

Jankto (c, Getafe)

Scuffet (p, Cluj)

Augello (d, Sampdoria)

Shomurodov (a, Roma)

Prati (c, Spal)

Oristanio (c, Inter)

CESSIONI

Cragno (p, Monza)

Walukiewicz (d, Empoli)

Marin (c, Empoli)

Barreca (d, Sampdoria)

Bellanova (d, Torino)

TRATTATIVE

Veroli (d, Catanzaro)

Palomino (d, Atalanta)

Douvikas (a, Utrecht)

Chatzidiakos (a, Az Alkmaar)

Petagna (a, Monza)

Petkovic (a, Dinamo Zagabria)

EMPOLI

ACQUISTI

Luperto (d, Napoli) risc.

Caprile (p, Napoli)

Walukiewicz (d, Cagliari) risc.

Caputo (a, Sampdoria) risc.

Grassi (c, Parma)

Marin (c, Cagliari)

Ranocchia (c, Juventus)

Maldini (a, Milan)

Gyasi (a, Spezia)

Pezzella (d, Parma)

Shpendi (a, Cesena)

Cancellieri (a, Lazio)

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham)

Asllani (c, Inter)

Bajrami (c, Sassuolo)

Stulac (c, Palermo)

Pjaca (a, Juventus) f.p.

Marin (c, Cagliari) f.p.

Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.

Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.

Satriano (a, Inter) f.p.

Parisi (d, Fiorentina)

Bandinelli (c, Spezia)

La Mantia (a, Spal)

TRATTATIVE

Bereszynski (d, Napoli)

Akpa Akpro (c, Lazio)

Gaetano (c, Napoli)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

Yerry Mina (d, Everton) f.c.

Arthur (c, Juventus)

Parisi (d, Empoli)

Infantino (c, Rosario Central)

Nzola (a, Spezia)

Christensen (p, Herta Berlino)

Beltran (a, River Plate)

CESSIONI

Maleh (c, Lecce)

Zurkowski (c, Spezia)

Venuti (d, svincolato) f.c.

Saponara (a, svincolato) f.c.

Terzic (d, Salisburgo)

Krastev (d, Catanzaro)

Bianco (c, Reggiana)

Igor (d, Brighton)

Cabral (a, Benfica)

Cerofolini (p, Frosinone)

TRATTATIVE

Ngonge (a, Verona)

Orsolini (a, Bologna)

Murillo (d, Corinthians)

Alzate (d, Brighton)

Baldanzi (c, Empoli)

Sutalo (d, Dinamo Zagabria)

Hien (d, Verona)

FROSINONE

ACQUISTI

Mazzitelli (c, Monza) risc.

Romagnoli (d, Lecce)

Ricci (c, Karagumruk) f.p.

Kvernadze (a, FC Kolkheti)

Vettorel (p, Monopoli) f.p.

Harroui (c, Sassuolo)

Marchizza (d, Sassuolo)

Turati (p, Sassuolo)

Cuni (a, Bayern Monaco)

Brescianini (c, Milan)

Barrenechea (c, Juventus)

Cheddira (a, Napoli)

Cerofolini (p, Fiorentina)

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter)

Cotali (d, svincolato) f.c.

Turati (p, Sassuolo) f.p.

Ravanelli (d, Cremonese) f.p.

Lucioni (d, Lecce) f.p.

Frabotta (d, Juventus) f.p.

Sampirisi (d, Monza) f.p.

Kone (c, Torino) f.p.

Moro (a, Sassuolo) f.p.

Marcianò (p, svincolato) f.c.

Matarese (a, svincolato) f.c.

R. Insigne (a, Palermo)

Boloca (c, Sassuolo)

Rohden (c, Karagumruk)

TRATTATIVE

Johnsen (a, Venezia)

Alemao (a, Internacional)

Ferizaj (c, Shamrock Rovers)

Fiorillo (p, Salernitana)

Manaj (a, Watford)

Kaio Jorge (a, Juventus)

Soulè (a, Juventus)

Okoli (d, Frosinone)

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, svincolato)

Thorsby (c, Union Berlino)

Retegui (a, Genoa)

Martinez (p, Lipsia) risc.

Puscas (a, Reading) risc.

Dragusin (d, Juventus) risc.

Favilli (a, Ternana) f.p.

Cassata (c, Ternana) f.p.

Besaggio (c, Juventus Under 23) f.p.

Leali (p, Ascoli) f.p.

Puscas (a, Reading) f.p.

Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.

Messias (a, Milan)

De Winter (d, Juventus)

Malinovskyi (a, Marsiglia)

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p.

Criscito (d, svincolato) f.c.

Haps (d, Venezia) f.p.

Buksa (a, Wsg Tirol)

Sturaro (c, svincolato)

Cassato (c, Spezia)

Portanova (c, Reggiana)

Semper (p, Como)

TRATTATIVE

Zanoli (d, Napoli)

Barrios (c, Zenit)

Corrado (d, Inter)

Miretti (c, Juventus)

Papastylianou (a, Pafo FC)

Meitè (d, Benfica)

Valeri (d, Cremonese)

Kouamè (a, Fiorentina)

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M’Gladbach) f.c.

Sommer (p, Bayern Monaco)

Di Gennaro (p, Gubbio)

Cuadrado (c, Juventus)

Bisseck (d, Aarhus)

Asllani (c, Empoli) risc.

Mulattieri (a, Frosinone)

Sensi (c, Monza) f.p.

Agoumé (c, Troyes) f.p.

Satriano (a, Empoli) f.p.

Fabbian (c, Reggina) f.p.

Lazaro (d, Torino) f.p.

Radu (p, Auxerre) f.p.

Stankovic (p, Volendam) f.p.

Salcedo (a, Genoa) f.p.

Vanheusden (d, AZ Alkmaar) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

Acerbi (d, Lazio)

Frattesi (c, Sassuolo)

Carlos Augusto (d, Monza)

Audero (p, Sampdoria)

Arnautovic (a, Bologna)

CESSIONI

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.

Lukaku (a, Chelsea) f.p.

Pinamonti (a, Sassuolo)

Skriniar (d, svincolato) f.c.

Gagliardini (c, svincolato) f.c.

Dalbert (d, svincolato) f.c.

Bellanova (d, Cagliari) f.p.

Pirola (d, Salernitana)

D’Ambrosio (d) f.c.

Brozovic (c, Al-Nassr)

Mulattieri (a, Sassuolo)

V. Carboni (c, Monza)

Colidio (a, River Plate)

Fabbian (c, Bologna)

Onana (p, Manchester United)

Gosens (d, Union Berlino)

TRATTATIVE

Pavard (d, Bayern Monaco)

Tanganga (d, Tottenham)

Scalvini (d, Atalanta)

JUVENTUS

ACQUISTI

Milik (a, Marsiglia) risc.

Cambiaso (d, Bologna) f.p.

Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p.

Arthur (c, Liverpool) f.p.

McKennie (c, Leeds) f.p.

Zakaria (c, Chelsea) f.p.

Rovella (c, Monza) f.p.

Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Weah (c-a, Lille)

Facundo Gonzalez (d, Valencia)

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c.

Cuadrado (d, svincolato) f.c.

Paredes (c, Psg) f.p.

Kulusevski (c, Tottenham)

Dragusin (d, Genoa)

Di Pardo (d, Cagliari)

Ranocchia (c, Empoli)

Akè (a, Udinese)

Barrenechea (c, Frosinone)

Arthur (c, Fiorentina)

TRATTATIVE

Holm (d, Spezia)

Lukaku (a, Chelsea)

Castagne (d, Leicester)

Berardi (a, Sassuolo)

Diarra (c, Strasburgo)

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc.

Isaksen (a, Midtjylland)

Castellanos (a, New York City)

Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.

Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p.

Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.

A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

Kamada (c, Eintracht Francoforte)

Rovella (c, Juventus)

Pellegrini (d, Juventus)

CESSIONI

Romero (a, Milan)

Radu (d, svincolato) f.c.

Durmisi (d, svincolato ) f.c.

Pellegrini (d, Juventus) f.p.

Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal)

Raul Moro (a, Real Valladolid)

Escalante (c, Cadice)

Cancellieri (a, Empoli)

Maximiano (p, Almeria)

TRATTATIVE

Zanotti (d, Inter)

Ricci (c, Torino)

Bonucci (d, Juventus)

Zielinski (c, Napoli)

Lloris (p, Tottenham)

Sepe (p, Salernitana)

LECCE

ACQUISTI

Maleh (c, Fiorentina) risc.

Almqvist (a, Rostov)

Pongracic (d, Wolfsburg) risc.

Venuti (d, Fiorentina) f.c.

Smajlovic (d, Taby FK)

Rafia (c, Pescara)

Falcone (p, Sampdoria) risc.

Ramadani (c, Aberdeen)

Kaba (c, Valenciennes)

Krstovic (a, Dunajska Streda)

Dorgu (d, Nordsjelland)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo)

Umtiti (d, Barcellona) f.p.

Oudin (a, Bordeaux) f.p.

Colombo (a, Milan)

Falcone (p, Sampdoria)

Pongracic (d, Wolsfbsurg) f.p.

Romagnoli (d, Frosinone)

Hjulmand (c, Sporting Lisbona)

Ceesay (a, Damac)

TRATTATIVE

Nasti (a, Milan)

Mendy (a, Caen)

MILAN

ACQUISTI

Raveyre (p, svincolato)

Pulisic (a, Chelsea)

Sportiello (p, svincolato)

Colombo (a, Lecce)

Loftus-Cheek (c, Chelsea)

Romero (a, Lazio) f.c.

Okafor (a, Salisburgo)

Jimenez (d, Real Madrid)

Reijnders (Az Alkmaar)

Chukwueze (a, Villarreal)

Musah (c, Valencia)

CESSIONI

Bakayoko (c, Chelsea) f.p

Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.

Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.

Dest (d, Barcellona), f.p.

Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.

Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

Maldini (a, Empoli)

Gabbia (d, Villareal)

Rebic (a, Besiktas)

Brescianini (c, Frosinone)

Tonali (c, Newcastle)

Messias (a, Genoa)

De Ketelaere (c, Atalanta)

TRATTATIVE

Calafiori (d, Basilea)

Pellegrino (d, Platense)

MONZA

ACQUISTI

Izzo (d, Torino) risc.

Gagliardini (c, Inter) f.c.

Cittadini (d, Atalanta)

Pessina (c, Atalanta) risc.

Petagna (a, Napoli) risc.

Cragno (p, Cagliari) risc.

Pablo Marì (d, Arsenal) risc.

Caprari (a, Hellas Verona) risc.

Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

V. Carboni (c, Inter)

D’Ambrosio (d, Inter) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo)

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone)

Marrone (d, svincolato) f.c.

Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.

Rovella (c, Juventus) f.p.

Sensi (c, Inter) f.p.

Ranocchia (c, Juventus) f.p.

Cragno (p, Sassuolo)

Gytkjaer (a, Venezia)

Carlos Augusto (d, Inter)

TRATTATIVE

Okoli (d, Atalanta)

Colombo (a, Milan)

Muriel (a, Atalanta)

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc.

Cajuste (c, Reims)

Natan (d, Bragantino)

Raspadori (a, Sassuolo) risc.

Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

Gollini (p, Atalanta)

Cheddira (a, Bari)

CESSIONI

Petagna (a, Monza)

Luperto (d, Empoli)

Gollini (p, Atalanta) f.p.

Ndombele (c, Tottenham) f.p.

Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

Kim (d, Bayern Monaco)

Cheddira (a, Frosinone)

Folorunsho (c, Verona)

TRATTATIVE

Veiga (c, Celta Vigo)

Lindstrom (c, Eintracht Francoforte)

Koopmeiners (c, Atalanta)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht) f.c.

Aouar (c, Lione) f.c.

Perez (c, Celta Vigo) f.p.

VIllar (c, Getafe) f.p.

Shomurodov (a, Spezia) f.p.

Vina (d, Bournemouth) f.p.

Reynolds (d, Westerloo) f.p

Kristensen (d, Leeds)

Llorente (d, Leeds)

Paredes (c, PSG)

Renato Sanches (c, PSG)

CESSIONI

Kluivert (a, Bournemouth)

Tahirovic (c, Ajax)

Wijnaldum (c, Psg) f.p.

Llorente (d, Leeds) f.p.

Camara (c, Olympiakos) f.p.

Coric (c, svincolato) f.c.

Bianda (d, svincolato) f.c.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

Perez (c, Celta Vigo)

Vina (d, Sassuolo)

Matic (c, Rennes)

TRATTATIVE

Marcos Leonardo (a, Santos)

Zapata (a, Atalanta)

Ekitike (a, PSG)

Gnonto (a, Leeds)

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc.

Candreva (c, Sampodoria) risc.

Pirola (d, Inter) risc.

Costil (p, Lille)

Martegani (c, San Lorenzo)

Stewart (a, Mount Pleasant)

Legowski (c, Pogon Szczecin)

Ikwuemesi (a, Celje)

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Troost-Ekong (d, Watford) f.p.

Jaroszynski (d, Cracovia)

Bonazzoli (a, Verona)

TRATTATIVE

Soulè (a, Juventus)

Zanoli (d, Napoli)

Hjelde (d, Leeds)

Miretti (c, Juventus)

Nicolussi Caviglia (c, Juventus)

Facundo Gonzalez (d, Juventus)

Cabral (a, Sporting Lisbona)

Tchaouna (a, Rennes)

SASSUOLO

ACQUISTI

Pinamonti (a, Inter) risc.

Mulattieri (a, Inter)

Lipani (c, Genoa)

Mulattieri (a, Inter)

Cragno (p, Monza)

Bajrami (c, Empoli) risc.

Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p.

Turati (p, Frosinone) f.p.

Moro (a, Frosinone) f.p.

Viti (d, Nizza)

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

Vina (d, Roma)

Boloca (c, Frosinone)

Racic (c, Valencia)

CESSIONI

Traoré (a, Bournemouth)

Raspadori (a, Napoli)

Zortea (d, Atalanta) f.p.

Rogerio (d, Wolfsburg)

Muldur (d, Fenerbahce)

Ciervo (a, Sudtirol)

Harroui (c, Frosinone)

Turati (p, Frosinone)

Marchizza (d, Frosinone)

Frattesi (c, Inter)

Ayhan (d, Galatasaray)

Moro (a, Spezia)

Romagna (d, Reggiana)

TRATTATIVE

Iling Jr. (a, Juventus)

Pedersen (d, Feyenoord)

Holm (d, Sassuolo)

Doig (d, Verona)

TORINO

ACQUISTI

Popa (p, Voluntari) f.c.

Vlasic (c, West Ham)

Ilic (c, Verona) risc.

Kone (c, Frosinone) f.p.

Bellanova (d, Cagliari)

Radonjić (a, Olympique Marsiglia) risc.

Haveri (d, Rimini)

Tameze (c, Hellas Verona)

CESSIONI

Izzo (d, Monza)

Ola Aina (d, svincolato) f.c.

Adopo (c, svincolato) f.c.

Gravillon (d, Reims) f.p.

Vlasic (c, West Ham) f.p.

Miranchuk (c, Atalanta) f.p.

Lazaro (d, Inter) f.p.

Singo (d, Monaco)

Warming (a, Brann)

TRATTATIVE

Lazaro (d, Inter)

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Soppy (d, Atalanta)

Holm (d, Spezia)

Doig (d, Hellas Verona)

Barrow (a, Bologna)

UDINESE

ACQUISTI

Brenner (a, Cincinnati)

Kabasele (d, Watford)

Zemura (d, Bournemouth)

Kamara (d, Watford) f.p.

Quina (c, Watford)

Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.

Camara (c, Huddersfield)

Lucca (a, Pisa)

Akè (a, Juventus)

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p.

Arslan (c, Melbourne City) f.c.

Martins (a, Watford)

Nestorovski (a, svincolato) f.c.

Pereyra (c, svincolato) f.c.

Zeegelar (d, svincolato) f.c.

Becao (d, Fenerbache)

TRATTATIVE

Basic (c, Lazio)

Pereyra (c, svincolato)

Bergvall (c, Djurgarden)

VERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc.

Saponara (c, Fiorentina) f.c.

Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

Mboula (a, Maiorca)

Bonazzoli (a, Salernitana)

Folorunsho (c, Napoli)

CESSIONI

Ilic (c, Torino)

Gaich (a, Cska Mosca) f.p.

Verdi (a, Torino) f.p.

Caprari (a, Monza)

Simeone (a, Napoli)

Sulemana (c, Cagliari)

Cetin (d, Ankaragugu)

Tameze (c, Torino)

Retsos (d, Olympiacos)

TRATTATIVE

Serdar (c, Hertha Berlino)

Meitè (d, Benfica)

Cruz (a, Banfield)

Caldara (d, Milan)

Foto: Lapresse