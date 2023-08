Come creare una squadra imbattibile al Fantacalcio 2023-2024? I consigli per l’asta e la scelta dei giocatori

Il fantacalcio è sempre più alle porte. Dopo tanto studio e soprattutto attesa, il fantasy game più amato dagli italiani tornerà ad infiammare le nostre case. Il primo passo sarà l’asta iniziale, con cui verrà creata la vostra squadra: ora proviamo a darvi i consigli per poter creare il team migliore possibile.

Innanzitutto, quando vi presentate all’asta, mettete da parte la vostra fede calcistica. Sembra scontato, ma in molti si fanno condizionare dalla simpatia o dall’antipatia verso l’una o l’altra squadra. Dunque, se siete tifosi della Juventus, non è che escludete a priori andare a prendervi un attaccante come Victor Osimhen. Allo stesso tempo, non create i superblocchi di una sola squadra: se vince vi può andar bene, ma se perde…

Nella creazione di una squadra, dovete far fronte a numerosi imprevisti. Non è detto che un’asta vada come voi pensiate, quindi cercate di mantenere sempre la calma, andando a ricontrollare nella vostra lista i nomi che vi interessano. Non avete studiato? Molto male: c’è bisogno di un po’ di preparazione, se non nel conoscere i giocatori, all’avere almeno dei piani alternativi per ogni ruolo che dovete coprire.

Prima di partire con il fantacalcio, scegliete per bene la suddivisione del vostro budget tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Non tendete a mettere praticamente tutto per gli attaccanti e poi andare a un credito per tutto il resto della rosa: bisogna pur sempre giocare in undici uomini. Tendete a evitare troppe scommesse nella vostra squadra: una, massimo due per reparto (una in attacco, dove avete solo sei slot), ma una squadra di scommesse non porta mai al successo.

A proposito, coprite sempre la vostra formazione con alcuni titolari sicuri, uno o due per reparto: sono quei giocatori che, in caso di emergenza, non vi faranno giocare in dieci uomini. E soprattutto, cercate di cogliere le occasioni che vi capitano avanti agli occhi, non partite prevenuti su determinati giocatori che potrebbero regalarvi delle gioie inaspettate.

Foto: LaPresse