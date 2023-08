Classifica ATP (14 agosto): Jannik Sinner balza al sesto posto e mette nel mirino il quarto!

Nel corso della prima mattina italiana arriva anche la certificazione da parte dell’ATP: con la prima vittoria in carriera in un torneo di categoria Masters 1000, ottenuta a Toronto, Jannik Sinner va a ritoccare il proprio best ranking portandosi al 6° posto delle classifiche mondiali.

Il doppio sorpasso maturato ai danni del russo Andrey Rublev e del norvegese Casper Ruud, permette all’azzurro, inoltre, di eguagliare la miglior posizione raggiunta in carriera da Matteo Berrettini. Sinner, che al massimo era stato ottavo finora, scavalca Corrado Barazzutti, spintosi fino al numero 7 del mondo.

Ora Sinner (così come Berrettini, essendo i due in coabitazione) ha davanti a sé il solo Adriano Panatta, che in carriera ha raggiunto la quarta posizione del ranking ATP. In carriera è entrato tra i primi 10 anche Fabio Fognini, issatosi fino al nono posto.

Va ricordato, infine, che Nicola Pietrangeli è stato numero 3 del mondo, ma all’epoca non c’era il ranking ATP, introdotto nel 1973, e le classifiche non erano computerizzate: è per questo motivo che ufficialmente Pietrangeli non viene annoverato in questa particolare graduatoria.

Inoltre, considerando i punti che verranno scartati kunedì prossimo, a Cincinnati Sinner si troverà in piena corsa per il numero 4 ATP, di poco alle spalle di Rune e Ruud, ma già davanti a Rublev e Tsitsipas. Il quarto posto consentirebbe a Sinner di trovare solo in semifinale agli US Open uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

RANKING ATP

Lunedì 14 agosto 2023

1 Carlos Alcaraz 9395

2 Novak Djokovic 8795

3 Daniil Medvedev 6530

4 Stefanos Tsitsipas 5090

5 Holger Rune 4790

6 Jannik Sinner 4725

7 Casper Ruud 4715

8 Andrey Rublev 4595

9 Taylor Fritz 3605

10 Frances Tiafoe 3050

In casa Italia questo è il giorno dei balocchi: guardando ai 16 tennisti azzurri inseriti tra i primi 200 al mondo, altri tre, oltre a quanto già detto per Jannik Sinner, oggi centrano il proprio best ranking. Era stato al massimo 65° ed ora si porta al numero 61 Matteo Arnaldi, che riesce nell’intento grazie ai sedicesimi raggiunti a Toronto partendo dalle qualificazioni.

Uscendo fuori dai 100, ritocca la propria miglior classifica Luca Nardi, che dal 126° posto della scorsa settimana, piazzamento già raggiunto in passato, sale al 122°, infine va sottolineato il balzo di 40 posizioni fatto da Matteo Gigante, che in un colpo solo rientra nei primi 200 al mondo e si porta direttamente al 162° posto, quando in carriera era stato al massimo 192°, grazie alla vittoria nel Challenger 75 di Cordenons.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 14 agosto 2023

6 Jannik Sinner 4725

18 Lorenzo Musetti 1995

37 Matteo Berrettini 1147

39 Lorenzo Sonego 1105

61 Matteo Arnaldi 855

111 Marco Cecchinato 549

122 Luca Nardi 519

125 Fabio Fognini 497

141 Giulio Zeppieri 442

142 Flavio Cobolli 442

160 Andrea Vavassori 382

162 Matteo Gigante 374

164 Raul Brancaccio 371

170 Francesco Passaro 356

198 Mattia Bellucci 316

199 Franco Agamenone 315

Foto: LaPresse