Ciclismo, Tadej Pogačar rinuncia alla Bretagne Classic e si concentra sul Lombardia

Tadej Pogačar rinuncia alla Bretagne Classic. Nonostante gli organizzatori della corsa francese avessero messo in primo piano nel proprio cartellone il fuoriclasse sloveno, oggi è arrivato l’annuncio del suo forfeit. Una assenza davvero pesante, quindi, per la tradizionale corsa transalpina che si correrà nella giornata di domenica.

Per quale motivo il nativo di Komenda ha scelto di non prendere parte alla Bretagne Classic? Il due volte vincitore del Tour de France ha preferito prendersi ancora qualche giorno di pausa prima di rientrare in gara. Il classe 1998 dopotutto si è fermato dopo aver conquistato il terzo posto nella prova in linea dei Mondiali di Glasgow 2023.

Mancherà Tadej Pogačar alla Bretagne Classic, ma i grandi protagonisti saranno numerosi in primis il campione del mondo Mathieu Van Der Poel, mentre il leader della UAE Team Emirates ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi sull’ultimo obiettivo della sua annata, ovvero il Giro di Lombardia del 7 ottobre prossimo.

Per il fuoriclasse sloveno l’edizione 2023 della Classica Monumento aprirà una occasione davvero storica. Dopo aver vinto le due ultime edizioni, infatti, Tadej Pogačar va a caccia della tripletta che è riuscita solamente ad Alfredo Binda (tra il 1925 e il 1927) e Fausto Coppi. Il Campionissimo, poi, arrivò addirittura a inanellare 4 successi consecutivi nella classica delle “foglie morte” (tra il 1946 ed il 1949).

Foto: LaPresse