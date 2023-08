Tour de l’Avenir femminile 2023: la svizzera Linda Zanetti vince la seconda tappa, sesta Cristina Tonetti

Prima tappa in linea nell’edizione numero 1 del Tour de l’Avenir al femminile. Subito una volata di gruppo: ad imporsi sul traguardo di Louhans-Châteaurenaud posto 91,8 chilometri dopo il via da Charolles. Ad imporsi è l’elvetica Linda Zanetti.

La ticinese, che milita nella UAE Development Team, è riuscita a dominare lo sprint, dimostrando ottime doti per quanto riguarda le volate. Alle sue spalle le due favorite di giornata: la belga Julie De Wilde e l’olandese Fem van Empel.

In casa Italia ottima prova per Cristina Tonetti che è riuscita a chiudere in sesta piazza, mentre tutte le altre azzurre sono rimaste in gruppo.

Resta leader della classifica generale la teutonica Antonia Niedermaier vincitrice della cronometro di ieri.