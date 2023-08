Vuelta a Espana 2023, Remco Evenepoel: “Sto bene nonostante le botte. Sarò regolarmente in bici”

Tappa, maglia, caduta e anche un bello spavento. Remo Evenepoel, le ha vissute tutte nel corso della terza tappa della Vuelta a Espana 2023.

Il fuoriclasse belga si è imposto davanti a tutti, ma dopo il traguardo è caduto riportando una grossa ferita al volto. Taglio profondo che però, ha spiegato nelle parole riportate da Spaziociclismo, non gli creerà problemi per essere oggi in sella alla sua biciletta e proseguire la lunga corsa a tappe iberica.

“Ho una ferita al volto – ha detto Remco Evenepoel – e ho preso una botta al viso, ma per il resto, non ci sono lesioni all’anca o cose del genere. Non credo che avrò conseguenze, almeno spero. Tutto è bene quel che finisce bene. Potrò tornare in sella alla mia bici: la caduta rende la vittoria ancora più speciale e memorabile”.

Poi, un po’ piccato, ha aggiunto: “È già il terzo giorno di fila che succede qualcosa. È un peccato che ci fosse così poco spazio, anche dalla squadra avevano chiesto più volte agli organizzatori di avere più distanza. Ma credo che dopo si siano resi conto che forse era un po’ poco”.

Oggi la quarta tappa della Vuelta a Espana 2023: si va da Andorra La Vella a Tarragona, per un totale di 185 km, frazione con un paio di salite, delle importanti discese e un finale che sembra essere riservato ai velocisti.

Foto: Lapresse