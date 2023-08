Vuelta a España 2023: la tappa di domani Morella-Burriana. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Non c’è una tappa banale in questa 78a edizione della Vuelta a España 2023: anche la quinta frazione lascia spazio sia ad azioni da lontano che a un arrivo in volata. Si arriverà a Burriana, lungo il Mar Mediterraneo: il fattore vento potrebbe incidere negli ultimi chilometri in un eventuale sprint di gruppo.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Quinta tappa che partirà da Morella per arrivare a Burriana: 186,2 chilometri con un dislivello complessivo di 2400 metri. La prima parte sarà mossa, con un paio di ascese non registrate come GPM verso l’Ares del Maestre e verso Culla che superano entrambe i 1000 metri di altitudine. Man mano che si scenderà sulla costa, la strada si farà favorevole per i corridori, che dovranno affrontare un solo gran premio della montagna posto a oltre 50 chilometri dal traguardo, quello di seconda categoria di Collado de la Ibola (11,4 km al 3,9%). Dopo questa salita, tutto lascia presagire all’organizzazione del gruppo verso lo sprint finale.

ORARI

La quinta tappa della Vuelta a España 2023 sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12.45.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Mercoledì 30 agosto

Quinta tappa: Morella – Burriana (184,6 km)

Orario di partenza: 12.50 (chilometro zero alle 13.11)

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

