Ciclismo su pista, chi schiererà Villa insieme a Ganna e Milan? Risolto l’unico ballottaggio

Manca sempre meno alla finale dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Glasgow 2023. Un atto conclusivo attesissimo che vedrà scontrarsi due super-potenze della specialità, in un rematch dell’ultima finale olimpica. Saranno Italia e Danimarca a sfidarsi per l’oro mondiale al Velodromo “Sir Chris Hoy”.

In pista dalle 20.07, dopo la finale per il bronzo che vedrà sfidarsi Australia e Nuova Zelanda. Dopo un piccolo passaggio a vuoto nel turno di qualificazione, il CT Marco Villa ha deciso di sostituire un Simone Consonni sottotono con Manlio Moro, che ha dunque partecipato al primo turno, sostanzialmente la semifinale.

Dati dunque per certi Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, rimaneva un dubbio: chi sarà il quarto componente per la finale? Il CT ha deciso e comunicato la sua scelta ufficiale: in finale il quartetto sarà completato da Manlio Moro, apparso sicuramente più in forma di Consonni.

Dall’altro lato della pista la Danimarca schiererà Niklas Larsen, Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth e Rasmus Pedersen. Il quartetto scandinavo fa paura, avendo fatto il miglior tempo tanto in qualificazione quanto al primo turno ed arrivando in finale con un crono di un secondo e mezzo migliore rispetto a quello azzurro. Nulla è però impossibile, specialmente quando si tratta di Filippo Ganna e dei Campioni Olimpici in carica.

Foto: Laurent Sanson – LPS