Ciclismo, Remco Evenepoel: “Tutto il lavoro a crono ha pagato. Percorso della gara in linea non adatto a me”

Remco Evenepoel completa la collezione di maglie iridate su strada. A cinque giorni da aver perso il simbolo di campione del mondo nelle prove in linea, il belga della Soudal-QuickStep si prende la maglia vincendo la cronometro che si concludeva ai piedi del castello di Stirling, battendo il nostro Filippo Ganna per dodici secondi.

Il belga ha fatto la differenza soprattutto nel secondo intermedio: dopo essere passato dietro all’azzurro per quattro secondi dopo dodici chilometri, è riuscito a mettere la freccia nei successivi 22 chilometri, mettendosi in testa con 12 secondi di margine. Un vantaggio mantenuto fino al traguardo, per confermarsi così come l’uomo da battere nelle prove contro il tempo.

“Penso di essere il primo belga che vince il titolo a cronometro – afferma Evenepoel – farlo su un percorso così duro, per specialisti, è bello. Se sono andato forte? Credo di poter andare ancora meglio rispetto ad oggi, se devo essere sincero. Ma dopo 20 minuti mi sono accorto che andavo con 15 watt sopra quanto previsto senza fatica, ho capito potesse essere una grande giornata“.

Il belga torna poi sulla prova in linea assai sfortunato per lui: “Un peccato, ma il percorso non faceva per me, troppo esplosivo nonostante avessi buone gambe. Oggi invece era il tracciato ideale, tutto il lavoro per preparare le cronometro ha pagato“.

Foto: LaPresse