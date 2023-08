Ciclismo, Mondiali pista juniores 2023: Giaimi e Sierra portano a casa due argenti

Due medaglie per l’Italia ai Mondiali juniores su pista che si stanno svolgendo a Cali, in Colombia. Li conquistano Luca Giaimi nell’inseguimento individuale e Juan David Sierra nella corsa a punti, portando così a sette le medaglie finora conquistate dal nostro Paese nella manifestazione.

In particolare, Giaimi, già detentore del record mondiale di categoria (ottenuto ad Anadia un mese fa), e già migliore di tutti in fase di qualificazione, viene rimontato dal britannico Matthew Brennan che vince in 3’07″092, che diventa il nuovo miglior crono a livello globale, con primato abbassato anche dall’italiano in virtù del proprio 3’07″247. Decimo Etienne Grimod in 3’13″407.

Nella corsa a punti, invece, Sierra si classifica con 50 punti, trovandosi dietro al solo canadese Ethan Powell con 53. La differenza sta fondamentalmente nei due giri guadagnati dal nordamericano contro il singolo dell’azzurro, nonostante i tanti sprint voluti e cercati.

Tra gli altri risultati, settimo posto con 97 punti nell’Omnium per Anita Baima, già vincitrice dell’oro nell’eliminazione, mentre nella velocità femminile chiudono al 12° posto Beatrice Bertolini e al 22° Asia Sgaravato.