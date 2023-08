Ciclismo, Mondiali 2023: altro trionfo per la Svizzera nella cronostaffetta mista, quinta l’Italia con un po’ di sfortuna

Quarta edizione per la cronostaffetta mista: tre uomini e tre donne su un percorso di 20,2 chilometri ciascuno ai Mondiali di Glasgow. Ad imporsi è la Svizzera che conferma il titolo agguantato a Wollongong nel 2022: stessa formazione, stesso risultato per gli elvetici, che conquistano la medaglia d’oro.

Mauro Schmid, Stefan Kung, Stefan Bissegger tra gli uomini, Elise Chabbey, Nicole Koller e Marlen Reusser tra le donne a chiudere con il tempo di 54.16 alla media di 44.558 km/h. Da segnalare una caduta per Reusser in curva, nonostante ciò l’elvetica riesce a rimontare ed a dettare il passo portando la squadra al successo.

Seconda piazza per la Francia (Cavagna, Armirail, Coquard, Labous, Kerbaol e Cordon-Ragot) che ha rimontato sul finale ma si è dovuta arrendere per 7”. Terza è la Germania, che chiude a 51” dalla vetta. Un po’ di sfortuna per l’Italia, che non conferma l’argento della scorsa edizione.

Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol e Manlio Moro sono secondi tra gli uomini, poi al femminile vanno in scena Letizia Paternoster, Silvia Persico e Alessia Vigilia, che si fermano a 29” dalle medaglie in quinta posizione. Un problema meccanico ha frenato Persico, che è stata costretta a cambiare bicicletta perdendo secondi importanti.

