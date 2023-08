Chi vince Palio di Siena dell’Assunta? I favoriti: tutti contro Tittia e la Giraffa, attenzione a Scompiglio e Oca

Sembrano essere tre le grandi favorite per la vittoria del Palio di Siena, quello del 16 agosto dedicato alla Madonna dell’Assunta. In occasione dell’assegnazione dei cavalli, infatti, tre contrade hanno potuto sorridere generosamente visto la caratura degli animali che hanno avuto in sorte. L’Oca ha abbracciato Zio Frac, che ha già corso tre palii e ne ha vinto uno: sarà montato da Brigante, che inseguirà il successo per il popolo di Fontebranda.

La Pantera risponderà con Anda e Bola, un cavallo di sette anni spronato dal quotatissimo Scompiglio. La Giraffa avrà dalla sua non solo la qualità della propria cavalla (ovvero Abbasantesa, una femmina di sette anni alla sua seconda presenza in Piazza), ma soprattutto l’immensità del fantino: stiamo parlando del mitologico Tittia, reduce da cinque vittorie consecutive (impresa mai riuscita nella storia).

Al secolo Giovanni Atzeni, trionfò proprio con la Giraffa il 2 luglio 2019 su Tale e Quale, poi il sigillo con Remorex in rappresentanza della Selva il 16 agosto 2019 (scosso nell’occasione) e l’affermazione con Zio Frac rivestito dei colori del Drago il 2 luglio 2022, alla ripresa dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Gli ultimi due sigilli sono arrivati sulla splendida Violenta da Clodia, il 17 agosto 2022 con il Leocorno e il 2 luglio 2023 con la Selva.

Tittia insegue non soltanto la sesta affermazione di fila, ma l’undicesima della carriera. Avvicinerebbe ulteriormente la vetta dell’albo d’oro dove primeggia Aceto con 14 palii vinti, seguito a quota tredici da Trecciolino e Picino, poi a 10 troviamo proprio Tittia che un mesetto fa aveva superato Il Pesse e Ciancone. Appaiono decisamente più attardati nei pronostici della vigilia la Torre (Tabacco montato da Carburo), il Drago (Vitzichesu montato da Tempesta), il Bruco (l’esordiente Zenis montato da Bellocchio), l’Aquila (Bighino cavalca Viso d’angelo), l’Istrice (Tamurè sarà in groppa a Antine Day), la Tartuca con Grandine su Schietta, la Chiocciola con Reo Confesso e Gingillo.

PARTECIPANTI PALIO DI SIENA DELL’ASSUNTA 2023

Istrice – Antine Day, montato da Tamurè

Giraffa – Abbasantesa, montato da Tittia

Aquila – Viso d’Angelo, montato da Bighino

Bruco – Zenis, montato da Bellocchio

Drago – Vitzichesu, montato da Tempesta

Torre – Tabacco, montato da Carburo

Pantera – Anda e Bola, montato da Scompiglio

Oca – Zio Frac, montato da Brigante

Chiocciola – Reo Confesso, montato da Gingillo

Tartuca – Schietta, montato da Grandine

