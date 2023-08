Che cos’è il FantaIndex? Lo strumento per scoprire in maniera scientifica i migliori giocatori al Fantacalcio

Il fantacalcio è sempre più presente nelle nostre case, da poco più di trent’anni è un gioco che appassiona grandi e piccini dando una spinta in più alla nostra Serie A. Ma da qualche anno ha acquisito un’importanza tale che esistono siti specializzati che si propongono di aiutare i fantallenatori con dei servizi specifici. Come il FantaIndex di FantaGOAT.

Ma che cos’è precisamente il FantaIndex? In pratica è un metodo per ‘classificare’ i giocatori a seconda delle loro abilità calcistiche, basato su riferimenti numerici e su sette differenti macroaree che influenzano maggiormente la fantamedia. Calcolando il punteggio da una macchina virtuale, si ottiene un numero che va da 0 a 100; più questo valore tende al massimo, più questo calciatore è conveniente da prendere al fantacalcio.

Il portale FantaGOAT dichiara di aver tenuto conto di tutto ciò che è accaduto in campo in ogni partita negli ultimi due anni per poter calcolare un FantaIndex più vicino possibile alla realtà. In questo modo ogni fantallenatore può sapere, tramite questi dati, quale può essere un calciatore su cui è conveniente spendere qualche credito e su chi magari lasciare perdere.

Anche il fantacalcio è stato ormai invaso dal mondo degli algoritmi, che possono aiutare nella scelta dei giocatori da mettere in campo o, come in questo caso, su chi acquistare per la vostra squadra. Dateci un occhio e fate le vostre valutazioni: avere un’opinione in più fa sempre comodo.

Foto: LaPresse