Champions League in tv oggi (30 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La UEFA Champions League 2023/2024 anche oggi, mercoledì 30 agosto, è pronta a tornare in campo. La massima competizione europea per club regalerà certamente nuove emozioni. L’estate oramai sta volgendo al termine così come le fasi preliminari della Champions. In data odierna si disputeranno le ultime partite di ritorno dei Playoff dell’ex Coppa dei Campioni. Dunque conosceremo ufficialmente le ultime partecipanti alla manifestazione che verrà.

Domani, giovedì 31 agosto e a partire dalle 18.00, avverrà infatti il sorteggio della fase a gruppi della Champions League. Dunque poco più di 24 ore e poi si scopriranno quelli che saranno i gironi del torneo: attenzione soprattutto ai destini delle italiane, il Napoli di Rudi Garcia, l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli e infine la Lazio di Maurizio Sarri. In ogni caso oggi come già sopra anticipato, ci si soffermerà sulle gare di ritorno dei Playoff.

Tutte e tre le sfide si giocheranno alle 21.00. Partiamo subito da AEK Atene-Royal Antwerp. I greci padroni di casa inizieranno il match in svantaggio, visto l’1-0 con cui si sono imposti i belgi all’andata: vedremo se il risultato verrà ribaltato. Allo stesso orario il Copenaghen, in grado di ottenere una rete di vantaggio lo scorso 22 agosto, se la vedrà con i polacchi del Rakow. Infine, il PSV di Peter Bosz, battaglierà con i Rangers di Michael Beale e si partirà da un totale equilibrio visto il 2-2 nel primo match. Insomma bisognerà attendere le sfide di oggi: poi sarà fase a gironi.

Ore 21.00 – AEK Atene-Royal Antwerp – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+

Ore 21.00 – Copenaghen-Rakow – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+

Ore 21.00 – PSV-Rangers – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta streaming su Prime Video

