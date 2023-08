Champions League in tv oggi (23 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La UEFA Champions League non si ferma e non lo farà per molti mesi. La massima competizione per club sta per entrare oramai nel vivo: sta per entrare nel periodo della fase a gironi. Prima però, devono essere definite le ultime compagini che prenderanno parte alla prossima manifestazione, quella 2023/2024. Ieri sono già iniziati i Playoff e si proseguirà anche in data odierna, mercoledì 23 agosto. L’ex Coppa dei Campioni da qui al 30 agosto, riserverà le gare di andata e di ritorno degli spareggi.

E quest’oggi, a partire dalle ore 21.00, sono previste altre tre partite, che si giocheranno tutte in contemporanea. Il Maccabi Haifa, che lo scorso anno ha avuto modo di affrontare la Juventus, riuscendo anche a vincere contro la Vecchia Signora, dovrà vedersela contro gli svizzeri dello Young Boys e ci si aspetta un match avvincente. Allo stesso orario vedremo in azione diversi calciatori che hanno militato in Serie A negli anni passati: Mertens, Icardi, ma anche Sergio Oliveira e Torreira.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Tutti questi nomi fanno parte del Galatasaray che, nella sfida di andata dei Playoff, battaglierà in Norvegia contro il Molde. Per chiudere ci dobbiamo spostare in Portogallo. Il Braga di Artur Jorge si scontrerà con il Panathinaikos di Ivan Jovanovic. Ma ecco di seguito il calendario e il programma dei Playoff della UEFA Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE IN TV OGGI (23 AGOSTO)

Mercoledì 23 agosto

Ore 21.00 – Maccabi Haifa-Young Boys – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

Ore 21.00 – Molde-Galatasaray – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Prime Video

Ore 21.00 – Braga-Panathinaikos – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Maccabi Haifa-Young Boys:

Diretta tv: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go.

Molde-Galatasaray:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video.

Braga-Panathinaikos:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202).

Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go.

Foto: LaPresse