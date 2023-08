Champions League in tv oggi (22 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

Da pochi giorni sono iniziati i maggiori campionati europei. La nuova stagione 2023/2024, specialmente nei singoli confini Nazionali e non, è partita ufficialmente. E a essere un esempio in tal senso, troviamo anche la massima competizione europea per club: la UEFA Champions League. La nuova annata della manifestazione vinta lo scorso anno per la prima volta nella propria storia dal Manchester City di Pep Guardiola, si sta già disputando da settimane in realtà. Durante il corso di tutta l’estate si sono giocati infatti tutti i turni preliminari per capire le altre formazione che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions.

E a essere arrivati ai Play-off (che si divideranno in gara di andata e gara di ritorno), troviamo ben sei squadre che disputeranno tre match. Tutte e tre le gare si giocheranno alle 21.00. Partiamo subito dalla prima sfida: quella tra Rakow e Copenaghen. I polacchi sin qui, sono riusciti a eliminare diverse squadre: il Flora, il Qarabag e, infine, l’Aris.

I danesi invece, hanno fatto fuori il Breidablik e lo Sparta Praga: le due formazioni insomma, daranno il massimo. I Rangers allo stesso orario, in un’avvincente partita, proveranno a imporsi sull’ottimo PSV. E, a chiudere, l’AEK Atene volerà sino in Belgio per vedersela contro Royal Antwerp. Dunque adesso non resta che attendere il fischio iniziale di questa sera: nel frattempo ecco il calendario delle gare odierne.

CHAMPIONS LEAGUE IN TV OGGI (22 AGOSTO)

Ore 21.00 – Rakow-Copenaghen – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Infinity+

Ore 21.00 – Rangers-PSV Eindhoven – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+, Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Royal Antwerp-AEK Atene – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Infinity+

Foto: LaPresse