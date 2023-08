Champions League 2023-2024: le ultime qualificate sono Copenaghen, PSV e Anversa

Adesso ci siamo. Il quadro si è completato. Con i tre ultimi match valevoli come ritorno dei playoff della Champions League 2023-2024 ora conosciamo tutte le 32 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione continentale per club. I sorteggi si terranno domani a partire dalle ore 17.45 a Montecarlo e andranno a collocare le formazioni negli 8 gironi. La “road to Wembley”, sede della finale di quest’anno, è ufficialmente partita con Copenaghen, Anversa e PSV che si uniscono alle altre 29 qualificate.

Dopo l’1-0 dell’andata Copenaghen e Raków Częstochowa pareggiano per 1-1 allo Stadio Parken della capitale danese. I padroni di casa sbloccano il risultato con Vavro dopo 35 minuti, quindi i polacchi provano a riaprire i conti all’87° con Zwolinski ma è troppo tardi.

Nella sfida più intrigante di questi playoff il PSV ha schiantato con un pesantissimo 5-1 i Rangers Glasgow al Philips Stadion. Dopo il 2-2 dell’andata ci attendevamo un match tirato, invece gli olandesi hanno dominato la scena. Vantaggio dei padroni di casa con Saibari dopo 35 minuti di gioco, quindi raddoppio al 53′ con lo stesso Saibari. Gli scozzesi accorciano le distanze al 64′ con Tavernier, quindi de Jong al 66′, Veerman al 78′ e l’autogol di Goldson all’82° chiudono i conti.

Ultimo duello quello tra AEK Atene e Anversa con l’andata che si era chiusa sull’1-0 per i belgi. La sfida di ritorno si decide tutta negli ultimi minuti. Kerk sblocca il punteggio per gli ospiti al 73′, ma Araujo pareggi i conti proprio al novantesimo. I belgi non si scompongono, respingono l’assalto dei greci e blindano il passaggio del turno con il 2-1 conclusivo di Balikwisha al 96′.

