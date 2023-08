Challenger Porto 2023, Luca Nardi si regala il titolo per i suoi 20 anni!

Luca Nardi festeggia il suo 20° compleanno con la vittoria nel Challenger ATP 125 di Porto: sul duro outdoor lusitano l’azzurro, testa di serie numero 4, rimonta e batte in finale, dopo due ore e sedici minuti di battaglia, il padrone di casa portoghese Joao Sousa, in tabellone con una wild card, sconfitto con il punteggio di 5-7 6-4 6-1. Nardi domani eguaglierà il proprio best ranking, ritornando al 126° posto della classifica ATP.

Nel primo set parte bene l’azzurro, che trova il break a 15 in apertura e poi scappa sul 2-0 vincendo nel complesso otto dei primi dieci punti giocati. Il controbreak, però, arriva nel sesto gioco, ed è il lusitano infine a spezzare l’equilibrio, centrando lo strappo decisivo proprio nel dodicesimo gioco, al primo set point, con Nardi che cede il sevizio a 30 e consegna il parziale al lusitano per 7-5 dopo 45 minuti.

Lo schema si ripete nella seconda frazione, ma questa volta, dopo il break in apertura, Nardi trova un secondo strappo e vola così sul 3-0 pesante. Il portoghese, però, recupera subito uno dei due break di ritardo, portandosi sul 2-3 e restando in scia all’azzurro. La battaglia trova compimento nel decimo game, quando Nardi va a servire per il set: il lusitano manca tre break point non consecutivi, poi è l’azzurro a portarsi in vantaggio, ed il terzo set point alla fine è quello buono per firmare il 6-4 in 52 minuti.

La partita decisiva si apre con Sousa che tiene il servizio a 15, ma da quel momento si assiste ad un monologo di Nardi, il quale infila sei giochi consecutivi, cinque dei quali vinti a 30 ed uno ai vantaggi, score che sottolinea come il set sia stato comunque combattuto, che valgono all’azzurro la vittoria sul 6-1 in 39 minuti, il titolo del Porto Open 2023 ed un graditissimo regalo di compleanno per l’ormai ex teenager azzurro.

L’azzurro vince 94 punti contro gli 89 del portoghese, ma soprattutto sfrutta 6 delle 8 palle break avute a disposizione e ne annulla 5 delle 8 concesse all’avversario. Nardi fa meglio del suo avversario con la prima in campo (68% di punti conquistati contro il 64%), ma fa peggio con la seconda (44% contro 53%), inoltre mette in campo più prime rispetto a Sousa (67% contro 56%).

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI