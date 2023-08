Canottaggio Europei Under 23 Krefeld 2023: due ori ed un argento per l’Italia

Si chiude con tre medaglie per l’Italia la giornata dedicata alle finali agli Europei Under 23 2023 di canottaggio, andati in scena a Krefeld, in Germania: Sara Borghi (Gavirate) conquista l’oro nel doppio pesi leggeri con Elena Sali (SC Bissolati) e l’argento nel singolo pesi leggeri, mentre l’altro oro arriva dal due senza pesi leggeri maschile di Pietro Barbero (RCC Cerea) ed Emanuele Bergamin (SC Esperia).

Nel doppio pesi leggeri femminile Sara Borghi (Gavirate) ed Elena Sali (SC Bissolati) vincono l’oro continentale di categoria andando a precedere la Grecia, seconda, e la Danimarca, terza. Nel singolo pesi leggeri femminile, invece, la stessa Sara Borghi centra l’argento chiudendo alle spalle della Svizzera, oro, ma davanti al Portogallo, bronzo.

L’altro oro per l’Italia arriva grazie al due senza pesi leggeri maschile dell’esordiente Pietro Barbero (RCC Cerea) e di Emanuele Bergamin (SC Esperia), i quali battono la Germania nella finale con due soli equipaggi al via e conquistano il titolo europeo di categoria.

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna