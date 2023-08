Canoa velocità, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio in ogni gara. K4 ‘one shot’, ripescaggio nel 2024 per le altre barche

Prende il via anche per la canoa velocità il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove saranno in programma dieci specialità (cinque maschili e cinque femminili): da domani, mercoledì 23, a domenica 27 agosto si terranno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali senior 2023 di canoa velocità e paracanoa, che avranno funzione di primo step verso i Giochi del prossimo anno.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA CANOA VELOCITA’

Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, ma poi ogni atleta convocato a Parigi potrà prendere parte a più di una gara. Saranno due gli step che qualificheranno a Parigi: si inizierà proprio con i Mondiali di canoa velocità del 2023 e si proseguirà con le varie qualificazioni olimpiche continentali nel 2024.

Per le imbarcazioni maschili, nel K1 1000 saranno a disposizione 15 posti, che scenderanno a 14 nel C1 1000 ed a 13 nel C2 500, mentre per quanto riguarda il K2 500 ci saranno 11 posti e per il K4 500 ce ne saranno 10. Per quel che concerne le imbarcazioni femminili, nel K1 500 saranno a disposizione 15 posti, che scenderanno a 14 nel C1 200 ed a 13 nel C2 500, mentre per quanto riguarda il K2 500 ci saranno 11 posti e per il K4 500 ce ne saranno 10.

Saranno ben 74 i posti in palio ai Mondiali del 2023, 37 per genere: al maschile 7 nel K1 1000, 6 nel K2 500 e nel C1 1000, 8 nel C2 500 e 10 nel K4 500 (devono essere rappresentati quattro continenti), mentre al femminile saranno 7 nel K1 500, 6 nel K2 500 e nel C1 200, 8 nel C2 500 e 10 nel K4 500 (devono essere rappresentati quattro continenti). Nel K1 1000, nel C1 1000, nel K1 500 e nel C1 200 un posto sarà riservato alla Francia.

Invece saranno in totale 52 i pass assegnati nei campionati continentali: sia al maschile che al femminile l’Europa avrà a disposizione 8 pass, ovvero potrà qualificare due imbarcazioni su ciascuna distanza, ad eccezione del K4 500, sia maschile che femminile, dove non ci saranno posti. Per l’Europa le qualificazioni olimpiche continentali si svolgeranno a Szeged, in Ungheria, l’8 ed il 9 maggio 2024.

Foto: comunicato stampa Federcanoa