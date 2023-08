Canoa velocità, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Tacchini-Casadei le punte

Tutto è pronto per i Campionati Mondiali di canoa velocità 2023, che si disputeranno a Duisburg (Germania) da mercoledì 23 a domenica 27 agosto. In occasione della manifestazione iridata, l’Italia sarà ai nastri di partenza con un nutrito contingente di 22 atleti, suddivisi in questo modo: kayak maschile (10), kayak femminile (7) e canadese maschile (5). Le punte di diamante della spedizione saranno Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, reduci dall’oro ai Giochi Europei nel C2 500 metri.

I Mondiali di Duisburg sono di estrema importanza, anche perchè assegneranno le prime quote per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Andiamo nello specifico dei numeri. In campo maschile si qualificheranno le migliori 6 barche nel K1 1000m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 1000m e 8 nel C2 500m. In campo femminile otterranno il pass le migliori 6 barche nel K1 500m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 200m e 8 nel C2 500m. Nel K4 500m maschile e femminile almeno quattro continenti dovranno essere rappresentati e tutte le carte disponibili saranno assegnate proprio a Duisburg.

I CONVOCATI ITALIANI

KAYAK MASCHILE – Manfredi Rizza, Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Andrea Di Liberto, Tommaso Freschi, Nicola Ripamonti, Luca Boscolo Meneguolo, Giovanni Penato, Francesco Lanciotti e Samuele Burgo

KAYAK FEMMINILE – Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero, Sara Vesentini, Sara Del Gratta e Agata Fantini

CANADESE MASCHILE – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Mattia Alfonsi, Daniele Santini e Nicolae Craciun

CALENDARIO FINALI

Venerdì 25 agosto – Finali C1 200m (donne) e K4 500m (uomini e donne)

Sabato 26 agosto – Finali C1 1000m (uomini), K1 1000m (uomini), K1 500m (donne) e C2 500m (donne)

Domenica 27 agosto – Finali K2 500m (uomini), C2 500m (uomini) e K2 500m (donne)

Foto: Federcanoa