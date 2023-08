Camila Giorgi-Andreescu oggi 8 agosto, WTA Montreal 2023: orario, programma, tv, streaming

Prosegue il tabellone principale del Canadian Open: quest’anno si gioca a Toronto il maschile e a Montreal il femminile. L’ultima vincitrice nel Quebec fu Camila Giorgi nel 2021: la marchigiana debutta oggi contro la padrona di casa Bianca Andreescu in un primo turno di lusso e di grande prestigio.

L’azzurra è entrata nel tabellone principale passando per le qualificazioni: vittorie in due set contro la giovane statunitense Kalieva e sempre contro una tennista a stelle e strisce in tre set, Krueger. Andreescu ha ricevuto una wild card per accedere al main draw. Un solo precedente tra le due, vinto dalla canadese nel 2017 al primo turno del torneo di Washington (5-7 6-3 6-4).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giorgi-Andreescu, primo turno del torneo WTA 1000 di Montreal. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui Supertennis ed in diretta streaming su Sky Go, Now, supertennis.it e SupertenniX.

CALENDARIO WTA MONTREAL 2023 OGGI

Martedì 8 agosto

Non prima delle 1.00 ora italiana, Campo Centeale: Camila Giorgi (Italia) vs Bianca Andreescu (Canada)

CAMILA GIORGI-ANDREESCU: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro, canale 212 di Sky e 64 del dgt).

Diretta streaming: supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it