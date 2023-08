Calendario US Open 2023 oggi: orari 31 agosto, programma, tv, streaming, italiani in campo

Quarta giornata degli US Open 2023, si conclude oggi la lunga tornata di secondo turno sia nei tabelloni maschili che femminili e nel mentre si chiudono anche i primi turni validi per i tornei di doppio. Tanta Italia quest’oggi in campo: spicca il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che aprirà il programma del Louis Armstrong Stadium.

In campo maschile c’è spazio anche per Matteo Berrettini, che sarà il secondo match sul campo 5 contro il francese Arthur Rinderknech, e per Matteo Arnaldi che incrocerà il francese Arthur Fils nel terzo match del campo 10. Saranno preceduti da Lucia Bronzetti, che se la vedrà con la tedesca Eva Lys, mentre sul campo 17 Martina Trevisan affronta Marketa Vondrousova.

I piatti forti di giornata arriveranno sui campi principali. Carlos Alcaraz aprirà la sessione serale dell’Arthur Ashe con Lloyd Harris, mentre Daniil Medvedev va a chiudere il programma del Louis Armstrong con Christopher O’Connell. In campo femminile invece svettano i match tra Jodie Burrage ed Aryna Sabalenka e quello tra Elina Svitolina ed Anastasia Pavlyuchenkova.

La giornata odierna degli US Open si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta (opzione non disponibile sul canale 212 di Sky). Inoltre, le partite si potranno vedere anche in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove si potranno vedere 8 campi.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

nb. Tutti gli orari sono sul fuso orario italiano

ARTHUR ASHE STADIUM

Sessione mattutina – dalle 18.00

A. Murray vs G. Dimitrov – secondo turno uomini

Y. Wickmayer vs M. Keys – secondo turno donne

Sessione serale – dalle 1.00

C. Alcaraz vs L. Harris – secondo turno uomini

P. Tig vs J. Pegula – secondo turno donne

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione mattutina – dalle 17.00

L. Sonego vs J. Sinner – secondo turno uomini

J. Burrage vs A. Sabalenka – secondo turno donne

E. Svitolina vs A. Pavlyuchenkova – secondo turno donne

Sessione serale – dalle 1.00

D. Kasatkina vs S. Kenin – secondo turno donne

D. Medvedev vs C. O’Connell – secondo turno uomini

GRANDSTAND – dalle 17.00

M. Mmoh vs J. Isner – secondo turno uomini

M. Trevisan vs M. Vondrousova – secondo turno donne

G. Monfils vs A. Rublev – secondo turno uomini

O. Jabeur vs L. Noskova – secondo turno donne

CAMPO 17 – dalle 17.00

A. Zverev vs D. Altmaier – secondo turno uomini

T. Etcheverry vs S. Wawrinka – secondo turno uomini

P. Martic vs M. Bouzkova – secondo turno donne

G. Minnen vs S. Vickery – secondo turno donne

CAMPO 5 – dalle 17.00

Y. Wang vs K. Boulter – secondo turno donne

M. Berrettini vs A. Rinderknech – secondo turno uomini

N. Jarry vs A. Michelsen – secondo turno uomini

A. Mannarino/A. Rinderknech vs E. Spizzirri/T. Zink – primo turno doppio uomini

CAMPO 10 – dalle 17.00

S. Tsitsipas/P. Tsitsipas vs M. Reyes-Varela/D. Vega Hernandez – primo turno doppio uomini

E. Lys vs L. Bronzetti – secondo turno donne

A. Fils vs M. Arnaldi – secondo turno uomini

F. Meligeni Alves vs S. Baez – secondo turno uomini

CAMPO 11 – dalle 17.00

C. Dolehide/A. Muhammad vs L. Siegemund/V. Zvonareva – primo turno doppio donne

E. Alexandrova vs L. Tsurenko – secondo turno donne

Y. Hsu vs C. Norrie – secondo turno uomini

B. van de Zandschulp vs D. Evans – secondo turno uomini

CAMPO 12 – dalle 17.00

J. Draper vs H. Hurkacz – secondo turno uomini

K. Pliskova vs C. Burel – secondo turno donne

R. Galloway/A. Olivetti vs J. Isner/J. Sock – primo turno doppio uomini

E. Navarro/P. Stearns vs A. Danilina/H. Watson – primo turno doppio donne

C. Gauff/J. Sock vs A. Parks/D. Kudla – primo turno doppio misto

CAMPO 13 – dalle 17.00

Q. Zheng vs K. Kanepi – secondo turno donne

L. Samsonova vs T. Korpatsch – secondo turno donne

Y. Wu vs A. De Minaur – secondo turno uomini

V. Kudermetova/L. Samsonova vs J. Paolini/X. Wang – primo turno doppio donne

CAMPO 4 – dalle 17.00

L. Davis/A. Detiuc vs G. Dabrowski/E. Routliffe – primo turno doppio donne

R. Carballes Baena/B. Zapata Miralles vs I. Dodig/A. Krajicek- primo turno doppio uomini

K. Boulter/Y. Putintseva vs F. Wu/L. Zhu- primo turno doppio donne

E. Avanesyan/K. Rakhimova vs C. Burel/D. Parry – primo turno doppio donne

CAMPO 6 – dalle 17.00

L. Fruhvirtova/C. Osorio vs S. Hsieh/X. Wang – primo turno doppio donne

V. Azarenka/B. Haddad Maia vs T. Babos/A. Bondar – primo turno doppio donne

M. Arevalo/J. Rojer vs G. Andreozzi/F. Cerundolo – primo turno doppio uomini

E. Cocciaretto/M. Trevisan vs M. Linette/B. Pera – primo turno doppio donne

CAMPO 7 – dalle 17.00

P. Stearns vs C. Tauson – secondo turno donne

W. Koolhof/N. Skupski vs C. Eubanks/B. Shelton – primo turno doppio uomini

A. Golubev/R. Safiullin vs A. Kovacevic/N. Moreno De Alboran – primo turno doppio uomini

A. Krueger/E. Quinn vs A. Muhammad/J. Withrow – primo turno doppio misto

K. Siniakova/M. Melo vs B. Mattek Sands/J. Murray – primo turno doppio misto

CAMPO 8 – dalle 17.00

I. Khromacheva/D. Saville vs F. Crawley/C. Tanguilig – primo turno doppio donne

D. Colins/N. Kichenok vs S. Hunter/E. Mertens – primo turno doppio donne

A. Muller/S. Ofner vs V. Kirkov/D. Kudla – primo turno doppio uomini

A. Sutjiadi/R. Bopanna vs V. Zvonareva/A. Mies – primo turno doppio misto

CAMPO 9 – dalle 17.00

A. Karatsev/S. Myneni vs L. Djere/M. Huesler – primo turno doppio uomini

N. Melichar-Martinez/E. Perez vs N. Podoroska/M. Sherif – primo turno doppio donne

L. Chan/Z. Yang vs A. Blinkova/V. Gracheva – primo turno doppio donne

Y. Bhambri/M. Demoliner vs H. Nys/J. Zielinski – primo turno doppio uomini

CAMPO 14 – dalle 17.00

S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin vs M. Cressy/F. Martin – primo turno doppio uomini

U. Eikeri/I. Neel vs H. Chan/G. Olmos – primo turno doppio donne

P. Herbert/N. Mahut vs M. Fucsovics/A. Popyrin – primo turno doppio uomini

D. Galan/Z. Zhang vs M. Granollers/H. Zeballos – primo turno doppio uomini

A. Kalinskaya/A. Pavlyuchenkova vs J. Brady/L. Stefani – primo turno doppio donne

CAMPO 15 – dalle 17.00

M. Middelkoop/M. Pavic vs S. Doumbia/F. Reboul – primo turno doppio uomini

K. Krawietz/T. Puetz vs G. Barrere/Q. Halys – primo turno doppio uomini

L. Kichenok/J. Ostapenko vs A. Gamiz/S. Sorribes Tormo – primo turno doppio donne

M. Gonzalez/A. Molteni vs P. Cachin/J. Varillas – primo turno doppio uomini

Y. Wu/J. Vliegen vs D. Krawczyk/N. Skupski – primo turno doppio misto

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse