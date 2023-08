Calendario Serie B 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

L’anticipo di ieri sera tra Sampdoria e Pisa ha aperto il sipario sulla tornata numero due della Serie B 2023-2024: nella giornata di oggi, si disputeranno ben sei sfide valevoli per la seconda giornata del campionato cadetto.

Il programma di gara inizierà alle 18.00 con il match tra Venezia e Cosenza: entrambe le squadre sono partite decisamente bene in questa stagione, visti i bei successi su Como e Ascoli arrivati con il punteggio di 3-0. I lagunari hanno fatto solamente il primo passo verso il sogno promozione in A mentre i calabresi cercheranno di uscire indenni dal Penzo per incamerare altri punti per la rincorsa alla salvezza.

Alle 20.30 ben cinque sfide si disputeranno in contemporanea. Fari puntati su Cremonese-Bari, big match della seconda giornata: sia i lombardi che i pugliesi sono stati fermati in casa, con dei pareggi senza reti, nella prima uscita stagionale rispettivamente da Palermo e Catanzaro. Nella sfida di stasera entrambe le squadre vorranno primeggiare sia per guadagnare il massimo dei punti, ma anche per bloccare la rispettiva contendente al salto di categoria.

Nella stessa ora scenderà in campo anche il Parma, che ospiterà al Tardini il Cittadella: anche gli emiliani vanno alla caccia del secondo successo consecutivo dopo l’esordio positivo con la Feralpisalò. Il Sudtirol, sorpresa della passata stagione, farà visita ai neopromossi della Feralpisalò, mentre le altre sfide rimanenti della serata saranno Como–Reggiana e Modena–Ascoli.

Di seguito il calendario e il programma delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Serie B 2023-2024: tutte le sfide saranno trasmesse su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 18.00 Venezia-Cosenza – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Cremonese-Bari – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Parma-Cittadella – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Feralpisalò-Sudtirol – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Como-Reggiana – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Modena-Ascoli – Diretta tv sul canale 257 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Foto: Lapresse