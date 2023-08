Calendario Premier League 2023 oggi: orari 19 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Cinque partite in programma per la Premier League inglese che ha visto aprirsi la seconda giornata ieri, venerdì 18 agosto.

Quattro di queste verranno trasmesse da Sky, mentre Fulham-Brentford delle 16.00 non avrà copertura televisiva e non sarà visibile nemmeno in streaming.

Alla stessa ora in campo il Liverpool contro il Bournemouth e il Brighton di De Zerbi sul campo del Wolverhampton.

A seguire due big match: alle 18.30 Tottenham-Manchester United, alle 21.00 Manchester City-Newcastle.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, sabato 19 agosto, valide per la 2ª giornata della Premier League. Quattro delle gare odierne verrano trasmesse da Sky.



CALENDARIO PREMIER LEAGUE OGGI

16.00 Liverpool-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

16.00 Wolverhampton-Brighton – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

16.00 Fulham-Brentford – Diretta tv e streaming non previste

18.30 Tottenham-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

21.00 Manchester City-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su SkyGo e NowTv

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sabato 19 agosto

Ore 16.00 Liverpool-Bournemouth

Diretta tv : Sky Sport Summer (canale 201 Sky)

: Sky Sport Summer (canale 201 Sky) Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Ore 16.00 Wolverhampton-Brighton

Diretta tv : Sky Sport Calcio (canale 202 Sky)

: Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Ore 16.00 Fulham-Brentoford

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 18.30 Tottenham-Manchester United

Diretta tv : Sky Sport Summer (canale 201 Sky)

: Sky Sport Summer (canale 201 Sky) Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Ore 21.00 Manchester City-Newcastle

Diretta tv : Sky Sport 253

: Sky Sport 253 Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse