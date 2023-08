Vela, Nicolò Renna: “Una medaglia ha sempre un grande valore”

Il Mondiale di Nicolò Renna si è concluso ieri con la vittoria della medaglia di bronzo nell’iQFoil. Dopo aver terminato le Opening Series in prima posizione, l’italiano classe 2001 non è purtroppo riuscito ad andare oltre al terzo posto nella finale a tre e si è dunque dovuto accontentare di un comunque positivo terzo gradino del podio. Questo risultato ha confermato il grande valore di questo ragazzo e ha permesso a Nicolò di conquistare un pass non nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Una medaglia ha sempre un grande valore e quella conquistata oggi testimonia il cammino di crescita che ho intrapreso – ha affermato Renna dopo la finale a tre (fonte: Federvela) -. Se agli Europei è stata una cavalcata trionfale partire dal decimo posto per arrivare a vincere l’oro, devo dire che può anche capitare di partire da primo e finire terzo. È il bello dello sport, che può regalare gioie o delusioni: bisogna però saper prendere nel giusto modo ogni risultato come stimolo per dare sempre il massimo. Ho provato ad attaccare ma non mi è andata bene, capita.

Il classe 2001 ha poi aggiunto: “Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla Federazione che sta facendo un gran lavoro sulla squadra, ad Adriano Stella, al DT Marchesini, alle Fiamme Oro. Questo è il mio mondo sportivo che mi sostiene e mi permette di raggiungere certi risultati.”

Foto: Pagina FB FIV