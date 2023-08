Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 2 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dai ranking round, entrano definitivamente nel vivo quest’oggi i Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco in corso di svolgimento a Berlino. Il prato di Maifeld, all’interno dell’Olympiapark, ospiterà infatti le eliminatorie di tutte le prove a squadre dell’olimpico e della divisione compound.

Fari puntati in particolare sui terzetti del ricurvo, che affronteranno i primi turni del tabellone a eliminazione diretta (fino ai quarti di finale) per continuare a sperare nel pass diretto a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Solo i team medagliati in questa rassegna iridata qualificheranno la propria squadra alle prossime Olimpiadi, mentre tutti gli altri dovranno attendere i prossimi eventi qualificanti.

La formazione femminile italiana, composta da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, ha ottenuto il quinto punteggio nel ranking round ed entrerà in gara direttamente agli ottavi contro Brasile o Paesi Bassi. Niente bye al primo turno invece per i Campioni d’Europa Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, solo 12mi nel seeding e chiamati a sfidare Israele per poi raggiungere agli ottavi gli Stati Uniti di Brady Ellison.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Non è prevista la copertura televisiva e streaming delle eliminatorie, mentre le finali della manifestazione saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle sfide di ricurvo con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Mercoledì 2 agosto

Ore 10.15 Dodicesimi, ottavi e quarti di finale ricurvo (maschile e femminile) a squadre

Ore 13.15 Dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali ricurvo e compound a coppie miste

Ore 16.15 Dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali compound (maschile e femminile) a squadre

PROGRAMMA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Olimpico maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

Olimpico femminile: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati

Compound maschile: Marco Bruno, Elia Fregnan, Federico Pagnoni

Compound femminile: Elisa Roner, Marcella Tonioli, Andrea Nicole Moccia

Foto: World Archery