Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2023 oggi: orari 27 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara

Oggi domenica 27 agosto va in scena la quinta e ultima giornata dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) si conclude la rassegna iridata e in pedana scenderanno le squadre, impegnate nelle Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi). Le ragazze si esibiranno nei due canonici esercizi: cinque cerchi e tre nastri/2 palle, dove si assegneranno le ultime medaglie in terra iberica.

L’Italia si stringe attorno alle Farfalle. Dopo il quarto posto nel concorso generale, valso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, Alessia Maurelli avranno la possibilità di conquistare una medaglia: l’appuntamento è con i cinque cerchi, disciplina in cui detengono il titolo iridato. Le azzurre non saranno invece della partita nel cosiddetto esercizio misto, visto che in qualifica sono rimaste fuori dalle migliori otto posizioni. Le avversarie di riferimento restano Israele e Spagna, ma attenzione alla Cina, mentre la Bulgaria non sarà della partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le italiane in gara oggi (domenica 27 agosto) ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 27 agosto

16.00-16.43 Finali di Specialità a squadre, 5 cerchi (con l‘Italia)

17.00-17.43 Finali di Specialità a squadre, 3 nastri/2 palle

MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: ITALIANE IN GARA OGGI

16.00-16.43 Finali di Specialità a squadre, 5 cerchi: Italia (Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Alessia Russo, Daniela Mogurean, Laura Paris, Martina Centofanti)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Agati