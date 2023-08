Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2023 oggi: orari 26 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara

Oggi sabato 26 agosto va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) prosegue la rassegna iridata e in pedana scenderanno le individualiste, impegnate nella finale del concorso generale (unica gara presente anche alle Olimpiadi). Le ragazze si esibiranno nei quattro canonici esercizi: cerchio, palla, clavette, nastro. Al termine verrà assegnato il titolo all-around.

L’Italia si stringe attorno a Sofia Raffaeli. L’azzurra sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma la missione sarà estremamente complicata. La Campionessa del Mondo all-around si presenta forte del terzo posto in qualifica (condizione da errori nella seconda parte di gara) e con due medaglie d’argento nelle Finali di Specialità. La fuoriclasse marchigiana dovrà vedersela con le tre rivali annunciate alla vigilia: la tedesca Darja Varfolomeev (argento sul giro completo lo scorso anno e reduce da un poker d’oro nella specialità), le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn. Attenzione a non sottovalutare la slovena Ekaterina Vedeneeva. In gara ci sarà anche Milena Baldassarri, che proverà a inserirsi in top-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le italiane in gara oggi (sabato 26 agosto) ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 26 agosto

15.00-17.00 Finale concorso generale individuale (all-around), gruppo B (classificate tra 9° e 18° posto, con Milena Baldassarri)

17.45-19.45 Finale concorso generale individuale (all-around), gruppo A (classificate tra 1° e 8° posto, con Sofia Raffaeli)

MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: ITALIANE IN GARA OGGI

Finale concorso generale individuale (all-around): Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

