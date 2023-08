Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley: orario, programma, tv, streaming, probabili sestetti

Oggi sabato 26 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Spagna, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaWanny di Firenze per iniziare la propria avventura nella fase a eliminazione diretta della rassegna continentale. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un cammino netto nella fase a gironi (cinque vittorie per 3-0), ma ora si incomincia a fare sul serio con le partite da dentro o fuori. Il primo ostacolo sembra decisamente morbido e non dovrebbe creare particolari grattacapi.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine iberica, che nella Pool D ha chiuso al quarto posto alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia, battendo esclusivamente Finlandia ed Estonia. Le Campionesse d’Europa non dovranno comunque sottovalutare le Furie Rosse e dovranno stare molto accorte per meritarsi l’accesso ai quarti di finale, dove sono attese dalla vincente della sfida tra Francia e Romania.

Grande attese per conoscere quale sarà la formazione titolare. Paola Egonu tornerà stabilmente in campo? Dopo le tre panchine iniziali, l’opposto ha giocato contro la Bosnia Erzegovina e potrebbe ributtarsi nella mischia. Ekaterina Antropova ha avuto un leggero problema fisico e si spera di recuperarla. Per il resto tutto sembra confermato con le schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini, le centrali Anna Danesi e Marina Lubian, la palleggiatrice Alessia Orro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi a seguire Rai 2, in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205) fin dal primo cambio, in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, OTTAVI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 26 agosto

Ore 21.15 Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Action

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, gratis; Sky Sport Action (canale 205), per gli abbonati, gratis.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-SPAGNA, OTTAVI EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Parrocchiale.

SPAGNA: Lazaro-De Paula, Camino-Schlegel, Varela-Jimenez, Llabres.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo