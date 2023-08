Italia-Croazia oggi, Europei volley femminile 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi mercoledì 23 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaGianniAsti di Torino, dopo aver vinto le prime quattro partite per 3-0 contro Romania, Svizzera, Bulgaria e Bosnia Erzegovina. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico anche in questa occasione e disputeranno l’ultimo incontro della fase a gironi.

Le Campionesse d’Europa sono già certe del primo posto in classifica e agli ottavi di finale affronteranno la quarta della Pool D ovvero una tra Spagna, Finlandia ed Estonia. La Croazia è già eliminata dal torneo. Nei fatti si giocherà soltanto per il pubblico e per le statistiche, ma il CT Davide Mazzanti utilizzerà questo incontro anche per rodare alcuni meccanismi e per mettere minuti nelle gambe di alcune giocatrici. Ieri sera ha debuttato da titolare Paola Egonu e ci sarà curiosità per capire se la bomber sarà confermata in campo.

Altri interrogativi sulla presenza di Ekaterina Antropova e sulla presenza di altre titolari come Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anna Danesi, Marina Lubian e Alessia Orro. Ci potrebbe magari essere un po’ di turnover in vista della fase a eliminazione diretta, anche se sembra che l’Italia entrerà nel vivo del torneo soltanto in semifinale, visto che ottavi e quarti appaiono sulla carta agevoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, match valido per gli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD/Rai 2 e Sky Sport Action; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 23 agosto

Ore 21.15 Italia vs Croazia – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Action (canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 21.15 alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Action (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo