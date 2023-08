Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 9 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 9 agosto va in scena la settima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la super rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote. Spazio soprattutto alle ultime gare su pista e alla cronometro under 23 maschile, ma ci sarà da divertirsi anche con la E-MTB e con la staffetta trials.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi mercoledì 9 agosto ai Mondiali 2023 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Mercoledì 9 agosto

13.30 MOUNTAIN BIKE – Staffetta mista (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.25 CICLISMO – Cronometro individuale U23 maschile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 MOUNTAIN BIKE – E-MTB Cross-country femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 BMX – Freestyle Flatland maschile, semifinale (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 MOUNTAIN BIKE – E-MTB Cross-country maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, semifinali (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.38 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, scratch (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CICLISMO TRIALS – Staffetta mista (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.01 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, quarti di finale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.19 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, tempo race (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.33 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, finali (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.41 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, semifinali (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.58 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a eliminazione (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.15 CICLISMO SU PISTA – Corsa a punti maschile (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.11 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, finali (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.21 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a punti (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (staffetta di mountain bike); Rai 2 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 (ciclismo su pista); RaiSportHD dalle ore 15.25 alle ore 17.30 (cronometro under 23) e dalle ore 20.30 (ciclismo su pista); Eurosport 1 per la staffetta di mountain bike, il ciclismo su pista e la cronometro under 23; Eurosport 2 per il trials e la E-MTB.



Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport per il ciclismo su strada e il ciclismo su pista.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLISMO 2023

13.30 MOUNTAIN BIKE – Staffetta mista: Luca Braidot, Giada Specia, Andreas Emanuele Vittone, Sara Cortinovic, Elian Paccagnella, Valentina Corvi

15.25 CICLISMO – Cronometro individuale U23 maschile: Lorenzo Milesi, Bryan Olivo

17.30 MOUNTAIN BIKE – E-MTB Cross-country maschile: Andrea Garibbo, Stefano Masoni, Edoardo Del Chiaro

18.38 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, scratch: Letizia Paternoster

19.19 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, tempo race: Letizia Paternoster

19.58 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a eliminazione: Letizia Paternoster

20.15 CICLISMO SU PISTA – Corsa a punti maschile: da definire

21.21 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a punti: Letizia Paternoster

