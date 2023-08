Italia-Serbia oggi, amichevole basket: orario, programma, tv, streaming

L’Italbasket disputerà oggi la prima delle due partite valide per il Torneo dell’Acropolis 2023, evento amichevole che permetterà ai ragazzi di Gianmarco Pozzecco di migliorare la condizione in vista dei Mondiali 2023 (in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone). Gli azzurri scenderanno in campo stasera alle 18:45 italiane ad Atene (Grecia) per sfidare la Serbia, in un incontro che si preannuncia davvero ricco di spettacolo.

Per l’Italia, che è reduce dal trionfo nella Trentino Basket Cup grazie ai successi contro Turchia (all’overtime) e Cina, quello di oggi sarà sicuramente un test importante, vista la grande qualità della squadra avversaria, nonostante le assenze di Nikola Jokic, Nikola Kalinic e Vasilije Micic. Ricordiamo che l’ultimo precedente tra queste due compagini risale agli ottavi di finale degli Europei 2022, quando a vincere fu a grandissima sorpresa la Nazionale azzurra con il risultato finale di 94-86.

La partita di oggi tra Italia e Serbia si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (Canale 206) e in diretta streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA AMICHEVOLE BASKET 2023

Mercoledì 9 Agosto

Ore 18.45: Italia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Action (canale 205)

