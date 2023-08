F1 in tv oggi, GP Olanda 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Max Verstappen contro tutti quest’oggi a Zandvoort nel Gran Premio d’Olanda 2023, tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse neerlandese della Red Bull scatta dalla pole position e punta alla nona vittoria consecutiva per eguagliare il primato assoluto stabilito da Sebastian Vettel nell’ultimo scorcio del campionato 2013.

Il due volte campione iridato partirà davanti alla temibile McLaren di Lando Norris, alla Mercedes di George Russell e alla sorprendente Williams di Alexander Albon. Terza fila formata dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Ferrari di Carlos Sainz, mentre Sergio Perez dovrà rimontare dalla settima piazza con la seconda Red Bull. Ottavo Oscar Piastri, nono Charles Leclerc dopo l’incidente di ieri in Q3 (al netto di eventuali penalità per una ulteriore sostituzione del cambio).

La gara di Zandvoort verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. Sarà possibile seguire il GP d’Olanda 2023 anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 17.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2023

Domenica 27 agosto

Ore 15.00 Gara a Zandvoort (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP OLANDA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

TV8 trasmetterà la gara di Zandvoort in differita e in chiaro domenica alle ore 17.55.

