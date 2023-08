Calendario Europei volley femminile 2023: programma, orari, tv, il tabellone dagli ottavi alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta agli Europei 2023 di volley femminile. Al termine della fase a gironi, le prime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento hanno staccato il biglietto per le partite da dentro o fuori. Si partirà con gli ottavi di finale, che andrano in scena tra il 26 e il 28 agosto a Firenze e a Bruxelles. Il 29 e il 30 agosto spazio ai quarti di finale nelle medesime località, poi ci si trasferirà a Bruxelles per semifinali e finali.

L’Italia ha dominato il proprio facile raggruppamento e ripartirà dal PalaWanny del capoluogo toscano contro la Spagna. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e ha già messo nel mirino il quarto di finale contro la vincente di Francia-Romania (le transalpine sono favorite). Le Campionesse d’Europa potrebbero dover fare sul serio soltanto in semifinale, dove sulla carta dovrebbero ritrovare la Turchia di coach Daniele Santarelli.

Le vincitrici dell’ultima Nations League dovranno però stare attente a non sottovalutare l’ottavo contro il Belgio, che giocherà di fronte al proprio pubblico e che può contare sul talento di Britt Herbots. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt e compagne cercano il quarto di finale da disputare verosimilmente contro la Polonia di Joanna Wolosz e Magdalena Stysiak, che si troverà di fronte la Germania.

Dall’altra parte del tabellone, invece, il pronostico pende dalla parte della Serbia: le Campionesse del Mondo dovranno stare attente alla Svezia di Haak agli ottavi, l’eventuale quarto sarà semplicissimo contro la vincente di Repubblica Ceca-Ucraina, poi si profila una semifinale contro l’Olanda (le tulipane incroceranno la Svizzera e poi la vincente di Bulgaria-Slovacchia).

Di seguito il tabellone, il calendario, il programma le date, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2023 di volley femminile dagli ottavi alla finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; tutte le partite dell’Italia, semifinali e finali in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Olanda vs Svizzera

Bulgaria vs Slovacchia

Serbia vs Svezia

Repubblica Ceca vs Ucraina

Italia vs Spagna

Francia vs Romania

Turchia vs Belgio

Polonia vs Germania

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 agosto

18.00 Francia vs Romania (a Firenze)

21.15 Italia vs Spagna (a Firenze)

Domenica 27 agosto

17.00 Turchia vs Belgio (a Bruxelles)

18.00 Olanda vs Svizzera (a Firenze)

20.00 Polonia vs Germania (a Bruxelles)

21.00 Bulgaria vs Slovacchia (a Firenze)

Lunedì 28 agosto

17.00 Repubblica Ceca vs Ucraina (a Bruxelles)

20.00 Serbia vs Svezia (a Bruxelles)

QUARTI DI FINALE

Martedì 29 agosto

18.00 Un quarto di finale a Firenze

21.00 Un quarto di finale a Firenze

Mercoledì 30 agosto

17.00 Un quarto di finale a Bruxelles

20.00 Un quarto di finale a Bruxelles

SEMIFINALI

Venerdì 1° settembre

17.00 Semifinale 1

20.00 Semifinale 2

FINALI

Domenica 3 settembre

16.00 Finale per il terzo posto

19.30 Finale Europei 2023 di volley femminile

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato è da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.