Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 23 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 23 agosto, si terrà la penultima giornata di match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile e l’Italia, già certa del primo posto, concluderà le proprie fatiche nel Gruppo B alle ore 21.00 contro la Croazia, già eliminata e fanalino di coda.

Nel medesimo raggruppamento delle azzurre, alle ore 18.00, si giocherà Svizzera-Bulgaria: entrambe le squadre sono già certe del passaggio del turno, ma in palio ci sarà il secondo posto alle spalle dell’Italia. Spettatrice interessata sarà la Romania, che attende di capire il piazzamento finale nel girone.

La diretta tv sarà disponibile per Svizzera-Bulgaria su Rai Sport HD e per Italia-Croazia su Rai Sport HD poi dalle 22.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata per Svizzera-Bulgaria a Rai Play, per Italia-Croazia a Rai Play, Sky Go, Now, e per gli altri 6 match a CEV EuroVolleyTV, infine la diretta live testuale sarà proposta per Italia-Croazia su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 23 agosto

16:00 Finlandia-Paesi Bassi – CEV EuroVolleyTV

17:00 Grecia-Turchia – CEV EuroVolleyTV

17:00 Ucraina-Slovenia – CEV EuroVolleyTV

18:00 Svizzera-Bulgaria – Rai Sport HD, Rai Play

19:00 Estonia-Spagna – CEV EuroVolleyTV

20:00 Svezia-Azerbaigian – CEV EuroVolleyTV

20:00 Ungheria-Serbia – CEV EuroVolleyTV

21:00 Italia-Croazia – Rai Sport HD poi dalle 22.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Svizzera-Bulgaria Rai Sport HD, per Italia-Croazia Rai Sport HD poi dalle 22.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer.

Diretta streaming: per Svizzera-Bulgaria Rai Play, per Italia-Croazia Rai Play, Sky Go, Now, per gli altri 6 match CEV EuroVolleyTV.

Diretta Live testuale: per Italia-Croazia OA Sport.

Foto: LaPresse