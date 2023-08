Volley, Mazzanti tende la mano ad Egonu: “Non l’ho ritrovata perché non l’avevo mai persa”

“Non vedo l’ora di vedere la gara perché ero impegnato, credo che confermarsi dopo l’oro olimpico è gigantesco”. Davide Mazzanti ha voluto dedicare subito un pensiero all’immenso Gianmarco Tamberi (che ieri ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali 2023 di atletica) davanti ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delle sue ragazze contro la Bosnia Erzegovina (3-0), successo che ha permesso di mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale agli Europei 2023 di pallavolo. “Dopo Rio (dove Tamberi non ha gareggiato a causa di un infortunio, ndr) quel percorso lì è da raccontare e non vedo l’ora di incontrarlo per fargli i complimenti”, ha proseguito l’allenatore della Nazionale azzurra.

Mazzanti ha poi virato sul commento della partita contro la Bosnia. Davide ha iniziato parlando di Paola Egonu, che ieri è partita titolare per i fastidi agli addominali di Ekaterina Antropova e si è messa in grande mostra con un’ottima prova: “Paola non l’ho ritrovata perché non l’ho mai persa”.

L’allenatore della Nazionale azzurra ha concluso con un pensiero sul prosieguo della rassegna continentale: “Nel modo di stare in campo stiamo condividendo con il pubblico qualcosa di speciale, sento quest’anno una responsabilità, diversa, da condividere, abbiamo tanto da trasmettere”.

Foto: origov