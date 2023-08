A che ora oggi Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo ai Mondiali: programma, tv, streaming

Nella sessione mattutina della quinta giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest (Ungheria), l’attesa in casa Italia sarà tutta per Mattia Furlani, unico italiano in gara nelle qualificazioni del salto in lungo maschile.

L’azzurro può rientrare tra i dodici finalisti, ha un personale di 8.24 metri e la qualificazione automatica alla finale iridata, che scatterà alle ore 11.15, è posta a 8.15 metri, ma potrebbe bastare anche meno, qualora l’azzurro rientrasse tra i migliori dodici delle qualificazioni.

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione mattutina della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di atletica leggera.

CALENDARIO MATTIA FURLANI OGGI

Mercoledì 23 agosto – Mondiali atletica – Budapest (Ungheria)

11.15 Qualificazioni salto in lungo maschile con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MATTIA FURLANI OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Foto: Grana/FIDAL