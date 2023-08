Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 20 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 20 agosto, si terrà la sesta giornata dei Campionati Europei di volley femminile 2023. La fase a gironi della manifestazione continentale inizia ad entrare nel vivo, proponendo diverse sfide che potrebbero risultare già decisive in chiave qualificazione e piazzamento. Sei i match in calendario, tra cui alcuni che vedranno protagoniste alcune delle favorite per la vittoria finale.

Apertura di programma alle ore 15.00 con Francia-Finlandia. Le transalpine proveranno a mantenere l’imbattibilità, mentre le finlandesi cercheranno punti importanti in chiave qualificazione. Si continua alle 17.00 con Grecia-Repubblica Ceca, match fondamentale per il quarto posto nel girone C.

Sempre alle 17.00 tornerà in campo la Serbia che, dopo aver travolto l’Ucraina all’esordio, se la vedrà contro la Slovenia in un altro match che si prospetta a senso unico. Spazio alle 18.00 per un altro incontro del girone D, con i Paesi Bassi che partiranno favoriti contro le padrone di casa dell’Estonia.

In chiusura di programma, alle ore 20.00, spazio per altre due candidate ad arrivare in fondo: la Turchia sfiderà l’Azerbaigian, mentre la Polonia se la vedrà con l’Ungheria. Per entrambe impegni assolutamente alla portata che non dovrebbero proporre particolari insidie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi domenica 20 agosto, agli Europei 2023 di volley femminile. Il match tra Turchia ed Azerbaigian sarà l’unico ad essere trasmesso in diretta tv su Sky Sport Action ed in streaming su SkyGo e NowTV. Gli altri incontri saranno trasmessi in streaming esclusivamente su EuroVolley TV.

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023 OGGI

Domenica 20 agosto

Ore 15:00 – Francia-Finlandia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 17:00 – Grecia-Repubblica Ceca (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 17:00 – Serbia-Slovacchia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 18:00 – Estonia-Paesi Bassi (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Azerbaigian-Turchia (Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su SkyGo, NowTV, EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Polonia-Ungheria (diretta streaming su EuroVolley TV)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023, COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Action, solo Azerbaigian-Turchia

Diretta streaming: SkyGo, NowTV (solo Azerbaigian-Turchia), EuroVolley TV (tutti i match)

Foto: FIVB