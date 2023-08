Calendario Champions League 2023-2024: date sorteggio, partite fase a gironi, tutti gli incontri dagli ottavi alla finale

La UEFA Champions League quest’oggi tornerà in campo, per l’ultima volta, con la fase preliminare. In data odierna infatti, e a partire dalle 21.00, si giocheranno le gare di ritorno dei Playoff dell’ex Coppa dei Campioni. Scopriremo quindi le ultime formazioni in grado di qualificarsi per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Un’estate già avvincente insomma che sta volgendo al termine: successivamente si entrerà nella fase calda del torneo.

Domani, dunque giovedì 31 agosto, si svolgerà alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo si conosceranno tutti i gironi della Champions League che verrà, compresi quelli di Napoli, che verrà sorteggiato come testa di serie, quindi in prima fascia e poi ancora l’Inter, arrivata sino alla Finale di Istanbul lo scorso anno poi persa contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Non vanno infine dimenticati il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri: entrambe le compagini si trovano in terza fascia, col rischio quindi di sorteggiare un girone infernale. Le quattro formazioni italiane capiranno dunque quale sarà il proprio destino. La prima giornata della Champions invece, si disputerà tra il 19 e il 20 settembre prossimo. Ecco di seguito dunque, tutte le date della manifestazione 2023/2024, oramai alle porte.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024: LE DATE

SORTEGGI

Turno preliminare: 13 giugno 2023

Primo turno di qualificazione: 20 giugno 2023

Secondo turno di qualificazione: 21 giugno 2023

Terzo turno di qualificazione: 24 luglio 2023

Spareggi: 7 agosto 2023

Fase a gironi: 31 agosto 2023

Ottavi: 18 dicembre 2023

Quarti di finale e semifinali: 15 marzo 2024

FASE A GIRONI

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

Foto: LaPresse