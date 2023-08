Calciomercato Serie A: tutti i colpi della settimana (7-13 agosto), acquisti, cessioni e trattative

Abbiamo ufficialmente imboccato lo striscione dell’ultimo chilometro. La Serie A 2023-2024, infatti, scatterà nel corso del prossimo fine settimana. Manca meno di una settimana dal via della nuova stagione, che avverrà con i primi anticipi di sabato 19 agosto alle ore 18.30. Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona ci faranno rituffare nel campionato, ma il calciomercato, invece, è ancora lontano dalla chiusura.

La finestra estiva, infatti, si concluderà il primo settembre, per cui mancano ancora almeno due settimane per mettere la parola “fine” a trattative e cessioni. Nonostante questo abbiamo vissuto una settimana (quella del 7-13 agosto) che ci ha regalato numerosi spunti e affari che si sono conclusi in maniera positiva. Andiamo a ricordarli tutti.

L’Atalanta ha messo a segno il colpo Scamacca in attacco dopo il braccio di ferro con l’Inter, quindi la Fiorentina ha chiuso per lo svincolato Yerry Mina ex Everton, quindi per il portiere Christensen dell’Herta Berlino. L’Inter ha finalmente trovato il suo portiere, ovvero Sommer ex Bayern Monaco, mentre la Juventus ha ufficializzato il difensore uruguaiano ex Valencia, Facundo Gonzalez. La Lazio, invece, ha inserito in attacco Isaksen del Midtjylland e il centrocampista nipponico Kamada svincolato dall’Eintracht Francoforte.

Il Lecce ha chiuso per il difensore Smaijlovic dal Taby FK, quindi il Milan ha firmato Musah dal Valencia. Il Napoli ha piazzato due colpi interessanti come il difensore Natan del Bragantino, mentre dal Reims è arrivato il centrocampista Cajuste. La Roma ha bloccato Renato Sanches del PSG e manca solo l’annuncio nelle prossime ore, stesso discorso per l’attaccante Marcos Leonardo del Santos. Il Sassuolo ha inserito il giovane Lipani, centrocampista del Genoa, mentre il Torino ha riabbraccito Vlasic dal West Ham. L’Udinese, infine, ha preso in prestito Akè dalla Juventus.

Foto: LaPresse