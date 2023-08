Calciomercato oggi (7 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Scamacca ufficiale all’Atalanta

Si avvicina sempre di più l’inizio della Serie A 2023-2024: a dodici giorni dal via ufficiale del campionato, le venti squadre di Serie A stanno lavorando per completare le rispettive rose in vista dell’esordio stagionale. Andiamo a vedere quali sono stati i colpi più importanti di questo lunedì.

Partiamo con un’annuncio ufficiale, Gianluca Scamacca vestirà la maglia dell’Atalanta dalla prossima stagione: il centravanti romano, pagato intorno ai 30 milioni di euro, ha firmato un contratto pluriennale da 3 milioni a stagione. Bergamaschi che si muovono anche sul fronte cessioni: la dirigenza nerazzurra sta cercando di piazzare Luis Muriel, ormai considerato un esubero, con la Roma che sembrerebbe aver palesato un interesse per il colombiano.

Proprio parlando dei giallorossi, è fatta per Roger Ibanez all’Al-Ahli: il difensore brasiliano andrà in Arabia per una cifra attorno ai 25 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Con questa plusvalenza, Tiago Pinto può finalmente mettere a segno un colpo per l’attacco: oltre a Marcos Leonardo, nelle scorse ore è uscito anche il nome di Marko Arnautovic: per il Bologna, l’austriaco vale una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Il Napoli sta lavorando per cercare un nuovo centrocampista: oltre al nome di Teun Koopmeiners si è fatta calda la pista che porta a Gabri Viega, classe 2002 del Celta Vigo: il giovane spagnolo ha una clausola da 40 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un’intesa a 35, grazie anche ai buoni rapporti tra il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, e Rafa Benitez, attuale tecnico dei galiziani e allenatore del Napoli dal 2013 al 2015.

Un’altra squadra molto attiva in questa fase del calciomercato è la Fiorentina: la squadra toscana, dopo gli arrivi quasi certi di Beltran dal River Plate e di Nzola dallo Spezia, deve liberarsi dei centravanti presenti attualmente in rosa: se per Luka Jovic non sono ancora arrivate offerte, il Benfica sembrerebbe vicino ad Arthur Cabral per una cifra attorno ai 25 milioni, bonus compresi.

Anche la Lazio ha accelerato il suo mercato: si lavora per trovare un sostituto di Luis Maximiano, promesso sposo all’Almeria. Il nome più caldo per la porta è quello di Emil Audero (Sampdoria), conteso anche dall’Inter per il ruolo di vice-Sommer. Biancocelesti che presto accoglieranno anche Gustav Isaksen: il danese ha svolto le visite mediche, per lui pronto un contratto quinquennale.

L’Inter è al lavoro per trovare l’attaccante che completerebbe il reparto offensivo: il nome rimane quello di Florian Balogun, il quale non è stato nemmeno convocato dall’Arsenal per il Community Shield nella giornata di ieri. Il prezzo richiesto dai Gunners rimane elevato (40 milioni) e la dirigenza nerazzurra sta provando a vedere altre soluzioni.

Chiudiamo con la Juventus: i bianconeri, oltre a trattare con il Chelsea per Romelu Lukaku, stanno lavorando per sfoltire la rosa. Dopo l’approdo di Denis Zakaria al Monaco, anche Weston McKennie sembrerebbe ai saluti: lo statunitense è stato contattato dal Bournemouth, il quale deve cercare un altro centrocampista dopo che Gaetano Castrovilli, ormai destinato a lasciare Firenze, non ha superato le visite mediche.

Foto: Lapresse