Calciomercato oggi (4 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Sommer giocherà all’Inter, Napoli vicino al sostituto di Kim

E se la Beneamata si è assicurata il dopo Onana, non si può dire lo stesso per Gianluca Scamacca. Il giocatore attualmente in forza al West Ham, dopo la vicenda Lukaku, era ed è l’obiettivo principale per la formazione guidata da Simone Inzaghi. Ma i 24 milioni di eruo più 4 di bonus offerti dall’Inter non hanno soddisfatto la dirigenza degli Hammers e la società milanese non sembra intenzionata a rilanciare. Dunque si è inserita, ed è attualmente in vantaggio per l’acquisto, l’Atalanta. Il club bergamasco avrebbe offerto 30 milioni di euro (la stessa cifra chiesta dagli inglesi) più una percentuale sulla rivendita futura. Non resta che attendere news.

