Serie A, come sono cambiate le squadre con il calciomercato? Tutte le nuove rose

Anche se mancano ancora due settimane di calciomercato, con le squadre che possono ancora cambiare volto, le prime trattative hanno già detto molto delle strategie delle diverse formazioni che prenderanno il via nella prossima Serie A.

Tra i più attivi il Milan che ha sì dovuto rinunciare a Sandro Tonali e dire addio a Zlatan Ibrahimovic, ma ha anche messo a segno otto colpi, la maggior parte dei quali di prospettiva e tra cui spicca senz’altro Christian Pulisic che in rossonero cerca la consacrazione definitiva.

Dopo un inizio promettente, culminato con l’arrivo di Davide Frattesi, si è invece inceppato il mercato dell’Inter: prima il no di Romelu Lukaku, poi l’affaire relativo a Lazar Samardzic e le difficoltà per chiudere per i portieri restituiscono una fotografia di affanno per i nerazzurri.

Tutto bloccato in casa Juventus, così come il Napoli alle prese con la partenza di Kim Min-jae e a quella prossima di Piotr Zielinski. Si è invece rinforzata l’Atalanta con due giocatori ottimi per il gioco di Gian Piero Gasperini come Mitchel Bakker e Sead Kolasinac.

Nella Capitale, la Lazio è alle prese con la ricerca di un play e del sostituto di Sergej Milinkovic-Savic approdato in Arabia Saudita, mentre la Roma ha operato soprattutto in uscita nonostante gli arrivi di Houassem Aouar e di Evan Ndicka a parametro zero a inizio mercato rappresentano due ottimi colpi.

Ad Empoli dovranno essre bravi a gestire la rivoluzione dopo le numerose partenze, così come il Lecce.

Tra le neopromosse, il Cagliari si è rinforzato senza grosse perdite, mentre il Genoa ha messo tasselli importanti a partire da Mateo Retegui.

COME SONO CAMBIATE LE SQUADRE DI SERIE A

ATALANTA

Acquisti : Bakker (d, B. Leverkusen), Kolasinac (d, svincolato), Adopo (c, Torino), Touré (a, Almeria), Scamacca (a, West Ham), Miranchuk (a, Torino fp)

Cessioni : Sportiello (p, svincolato), Maehle (d, Wolfsburg), Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Lammers (a, Glasgow Rangers)

: Bakker (d, B. Leverkusen), Kolasinac (d, svincolato), Adopo (c, Torino), Touré (a, Almeria), Scamacca (a, West Ham), Miranchuk (a, Torino fp) : Sportiello (p, svincolato), Maehle (d, Wolfsburg), Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Lammers (a, Glasgow Rangers) BOLOGNA

Acquisti : Beukema (d, AZ Alkmaar), El Azzouzi (c, Union SG)

Cessioni : Bardi (p, svincolato), Medel (d, svincolato), Kasius (d, AZ Alkmaar), Kyriakopoulos (d, Sassuolo fp), Cambiaso (d, Juventus fp), Soriano (c, svincolato), Sansone (a, svincolato)

: Beukema (d, AZ Alkmaar), El Azzouzi (c, Union SG) : Bardi (p, svincolato), Medel (d, svincolato), Kasius (d, AZ Alkmaar), Kyriakopoulos (d, Sassuolo fp), Cambiaso (d, Juventus fp), Soriano (c, svincolato), Sansone (a, svincolato) CAGLIARI

Acquisti : Scuffet (p, Cluj), Augello (d, Sampdoria), Jankto (c, Getafe), Sulemana (c, Verona), Oristanio (c, Inter), Shomurodov (a, Roma)

Cessioni : Bellanova (d, Torino)

: Scuffet (p, Cluj), Augello (d, Sampdoria), Jankto (c, Getafe), Sulemana (c, Verona), Oristanio (c, Inter), Shomurodov (a, Roma) : Bellanova (d, Torino) EMPOLI

Acquisti : Caprile (p, Napoli), Pezzella (d, Parma), Ranocchia (c, Juventus), Gyasi (a, Spezia), Maldini (a, Milan), Shpendi (a, Cesena)

Cessioni : Ujkani (p, svincolato), Vicario (p, Tottenham), De Winter (d, Juventus fp), Parisi (d, Fiorentina), Akpa Akpro (c, Lazio, fp), Bandinelli (c, Spezia), Vignato (c, Bologna fp), Destro (a, svincolato), Lammers (a, Atalanta fp), Cambiaghi (a, Atalanta fp), Pjaca (a, Juventus fp), Satriano (a, Inter fp)

: Caprile (p, Napoli), Pezzella (d, Parma), Ranocchia (c, Juventus), Gyasi (a, Spezia), Maldini (a, Milan), Shpendi (a, Cesena) : Ujkani (p, svincolato), Vicario (p, Tottenham), De Winter (d, Juventus fp), Parisi (d, Fiorentina), Akpa Akpro (c, Lazio, fp), Bandinelli (c, Spezia), Vignato (c, Bologna fp), Destro (a, svincolato), Lammers (a, Atalanta fp), Cambiaghi (a, Atalanta fp), Pjaca (a, Juventus fp), Satriano (a, Inter fp) FIORENTINA

Acquisti : Christensen (p, Herta Berlino), Mina (d, svincolato), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Juventus), Infantino (c, Rosario Central), Beltran (a, River Plate), Nzola (a, Spezia)

Cessioni : Sirigu (p, svincolato), Igor (d, Brighton), Terzic (d, RB Salisburgo), Venuti (d, svincolato), Saponara (c, svincolato), Cabral (a, Benfica)

: Christensen (p, Herta Berlino), Mina (d, svincolato), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Juventus), Infantino (c, Rosario Central), Beltran (a, River Plate), Nzola (a, Spezia) : Sirigu (p, svincolato), Igor (d, Brighton), Terzic (d, RB Salisburgo), Venuti (d, svincolato), Saponara (c, svincolato), Cabral (a, Benfica) FROSINONE

Acquisti : Marchizza (d, Sassuolo), S. Romagnoli (d, Lecce), Harroui (c, Sassuolo), Bresciani (c, Milan), Mazzitelli (c, Monza), Borrelli (a, Pescara), Cui (a, Bayern Monaco), Kvernadze (a, Kolkheti Poti)

Cessioni : Vettorel (p, Gubbio) Cotali (d, Modena),Rhoden (c, svincolato), Boloca (c, Sassuolo), Mulattieri (a, Inter fp), R. Insigne (a, Palermo)

: Marchizza (d, Sassuolo), S. Romagnoli (d, Lecce), Harroui (c, Sassuolo), Bresciani (c, Milan), Mazzitelli (c, Monza), Borrelli (a, Pescara), Cui (a, Bayern Monaco), Kvernadze (a, Kolkheti Poti) : Vettorel (p, Gubbio) Cotali (d, Modena),Rhoden (c, svincolato), Boloca (c, Sassuolo), Mulattieri (a, Inter fp), R. Insigne (a, Palermo) GENOA

Acquisti : Leali (p, svincolato), Martin (d, svincolato), De Winter (d, Juventus), Thorsby (c, U. Berlino), Messias (c, Milan), Retegui (a, Tigre)

Cessioni : Semper (p, Como), Vodisek (p, NK Rogaska), Touré (c, Le Havre) Lipani (c, Sassuolo)

: Leali (p, svincolato), Martin (d, svincolato), De Winter (d, Juventus), Thorsby (c, U. Berlino), Messias (c, Milan), Retegui (a, Tigre) : Semper (p, Como), Vodisek (p, NK Rogaska), Touré (c, Le Havre) Lipani (c, Sassuolo) INTER

Acquisti : Audero (p, Sampdoria), Sommer (p, Bayer Monaco), Di Gennaro (p, svincolato), Acerbi (d, Lazio), Bisseck (d, Aarhus), Frattesi (c, Sassuolo), Cuadrado (c, svincolato), Thuram (a, svincolato)

Cessioni : Onana (p, Manchester United), Handanovic (p, svincolato), Cordaz (p, ritiro), Bellanova (d, Cagliari fp), Skriniar (d, svincolato), Dalbert (d, svincolato), D’Ambrosio (d, svincolato), Gagliardini (c, svincolato), Brozovic (c, Al-Nassr), Lukaku (a, Chelsea fp), Dzeko (a, svincolato)

: Audero (p, Sampdoria), Sommer (p, Bayer Monaco), Di Gennaro (p, svincolato), Acerbi (d, Lazio), Bisseck (d, Aarhus), Frattesi (c, Sassuolo), Cuadrado (c, svincolato), Thuram (a, svincolato) : Onana (p, Manchester United), Handanovic (p, svincolato), Cordaz (p, ritiro), Bellanova (d, Cagliari fp), Skriniar (d, svincolato), Dalbert (d, svincolato), D’Ambrosio (d, svincolato), Gagliardini (c, svincolato), Brozovic (c, Al-Nassr), Lukaku (a, Chelsea fp), Dzeko (a, svincolato) JUVENTUS

Acquisti : Cambiaso (d, Bologna fp), Gonzalez (d, Valencia), Weah (c, Lille)

Cessioni : De Winter (d, Genoa), Arthur (c, Fiorentina), Di Maria (c, svincolato), Cuadrado (c, svincolato), Paredes (c, PSG fp)

: Cambiaso (d, Bologna fp), Gonzalez (d, Valencia), Weah (c, Lille) : De Winter (d, Genoa), Arthur (c, Fiorentina), Di Maria (c, svincolato), Cuadrado (c, svincolato), Paredes (c, PSG fp) LAZIO

Acquisti : Kamada (c, svincolato), Isaksen (a, Midtjylland), Gonzalez (a, Celaya), Castellanos (a, New York City)

Cessioni : Radu (d, ritirato), Durmisi (d, svincolato), Acerbi (d, Inter), Escalante (c, Cadice), Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal), Romero (a, svincolato)

: Kamada (c, svincolato), Isaksen (a, Midtjylland), Gonzalez (a, Celaya), Castellanos (a, New York City) : Radu (d, ritirato), Durmisi (d, svincolato), Acerbi (d, Inter), Escalante (c, Cadice), Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal), Romero (a, svincolato) LECCE

Acquisti : Dorgu (d, Nordsjaelland), Smajlovic (d, Täby(, Venuti (d, svincolato), Rafia (c, Pescara), Ramadani (c, Aberdeen), Almqvist (a, Rostov)

Cessioni : Umtiti (d, Barcellona fp), Pezzella (d, Parma fp), Ceccaroni (d, Venezia fp), Lucioni (d, Palermo), S. Romagnoli (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Pierno (d, Pescara), Frabotta (d, Juventus fp), Tuia (d, svincolato), Hjulmand (c, Sporting Lisbona), Askildsen (c, Sampdoria fp), Bjorkengren (c, Randers), Rodriguez (a, Ascoli), Colombo (a, Milan fp), Oudin (a, Bordeaux fp)

: Dorgu (d, Nordsjaelland), Smajlovic (d, Täby(, Venuti (d, svincolato), Rafia (c, Pescara), Ramadani (c, Aberdeen), Almqvist (a, Rostov) : Umtiti (d, Barcellona fp), Pezzella (d, Parma fp), Ceccaroni (d, Venezia fp), Lucioni (d, Palermo), S. Romagnoli (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Pierno (d, Pescara), Frabotta (d, Juventus fp), Tuia (d, svincolato), Hjulmand (c, Sporting Lisbona), Askildsen (c, Sampdoria fp), Bjorkengren (c, Randers), Rodriguez (a, Ascoli), Colombo (a, Milan fp), Oudin (a, Bordeaux fp) MILAN

Acquisti : Sportiello (p, svincolato), Musah (c, Valencia), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Reijnders (c, AZ Alkmaar), Okafor (a, RB Salisburgo), Chukwueze (a, Villareal), Pulisic (a, Chelsea), Romero (a, svincolato)

Cessioni : Tatarusanu (p, svincolato), Gabbia (d, Villareal), Vranckx (c, Wolfsburg fp), Bakayoko (c, Chelsea fp), Tonali (c, Newcastle), Rebic (a, Besiktas), Ibrahimovic (a, ritirato)

: Sportiello (p, svincolato), Musah (c, Valencia), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Reijnders (c, AZ Alkmaar), Okafor (a, RB Salisburgo), Chukwueze (a, Villareal), Pulisic (a, Chelsea), Romero (a, svincolato) : Tatarusanu (p, svincolato), Gabbia (d, Villareal), Vranckx (c, Wolfsburg fp), Bakayoko (c, Chelsea fp), Tonali (c, Newcastle), Rebic (a, Besiktas), Ibrahimovic (a, ritirato) MONZA

Acquisti : Gori (p, Juventus), D’Ambrosio (d, svincolato), Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Cittadini (d, Atalanta), Gagliardini (c, svincolato), V. Carboni (a, Inter)

Cessioni : Cragno (p, Sassuolo), Donati (d, svincolato), Marlon (Shakhtar Donetsk fp), Marrone (d, svincolato), Sensi (c, Inter fp), Barberis (c, svincolato), D’Alessandro (c, Pisa), Mazzitelli Ranocchia (c, Juventus fp), (c, Frosinone), Rovella (c Juventus fp), Morosini (c, svincolato), Gytkjaer (a, svincolato)

: Gori (p, Juventus), D’Ambrosio (d, svincolato), Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Cittadini (d, Atalanta), Gagliardini (c, svincolato), V. Carboni (a, Inter) : Cragno (p, Sassuolo), Donati (d, svincolato), Marlon (Shakhtar Donetsk fp), Marrone (d, svincolato), Sensi (c, Inter fp), Barberis (c, svincolato), D’Alessandro (c, Pisa), Mazzitelli Ranocchia (c, Juventus fp), (c, Frosinone), Rovella (c Juventus fp), Morosini (c, svincolato), Gytkjaer (a, svincolato) NAPOLI

Acquisti : Caprile (p, Bari), Natan (d, Bragantino), Cajuste (c, Reims)

Cessioni : Caprile (p, Empoli), Marsella (p, svincolato), Bereszynski (d, Sampdoria fp), Kim Min-jae (d, Bayern Monaco), Ndombele (c, Tottenham fp)

: Caprile (p, Bari), Natan (d, Bragantino), Cajuste (c, Reims) : Caprile (p, Empoli), Marsella (p, svincolato), Bereszynski (d, Sampdoria fp), Kim Min-jae (d, Bayern Monaco), Ndombele (c, Tottenham fp) ROMA

Acquisti : Kristenssen (d, Leeds), Nndicka (d, E. Francoforte), Aouar (c, Lione)

Cessioni : Ibañez (d, Al-Ahli), Viña (d, Sassuolo), Bianda (d, svincolato), Darboe (c LASK), Coric (c, svincolato) Volpato (c, Sassuolo), Tahirovic (c, Ajax), Camara (c, Olympiacos fp), Wijnaldum (c, PSG fp), Villar (c, Granada), Providence (a, TSV Hartberg), Perez (a, Celta Vigo), Kluivert (a, Bournemouth), Shomurodov (a, Cagliari)

: Kristenssen (d, Leeds), Nndicka (d, E. Francoforte), Aouar (c, Lione) : Ibañez (d, Al-Ahli), Viña (d, Sassuolo), Bianda (d, svincolato), Darboe (c LASK), Coric (c, svincolato) Volpato (c, Sassuolo), Tahirovic (c, Ajax), Camara (c, Olympiacos fp), Wijnaldum (c, PSG fp), Villar (c, Granada), Providence (a, TSV Hartberg), Perez (a, Celta Vigo), Kluivert (a, Bournemouth), Shomurodov (a, Cagliari) SALERNITANA

Acquisti : Costil (p, svincolato)

Cessioni : Mantovani (d, Ternana), Bogdan (d, Ternana), Troost-Ekong (d, Watford fp), Jaroszynski (c, Cracovia), Vilhena (c, Espanyol fp), Crnigoj (c, Venezia fp), Nicolussi-Caviglia (c, Juventus fp), Piatek (a, Herta Berlino fp), Bonazzoli (a, Verona)

: Costil (p, svincolato) : Mantovani (d, Ternana), Bogdan (d, Ternana), Troost-Ekong (d, Watford fp), Jaroszynski (c, Cracovia), Vilhena (c, Espanyol fp), Crnigoj (c, Venezia fp), Nicolussi-Caviglia (c, Juventus fp), Piatek (a, Herta Berlino fp), Bonazzoli (a, Verona) SASSUOLO

Acquisti : Cragno (p, Monza) Viña (d, Roma), Missori (d, Roma), Viti (d, Nizza), Boloca (c, Frosinone), Lipani (c, Genoa), Volpato (c, Roma), Mulattieri (a, Inter)

Cessioni : Kyriakopoulos (d, Monza), Rogerio (d, Wolfsburg), Zortea (d, Atalanta fp), Ayhan (d, Galatasaray), Muldur (d, Fenerbahce), Marchizza (d, Frosinone), Frattesi (c, Inter), Harroui (c, Frosinone)

: Cragno (p, Monza) Viña (d, Roma), Missori (d, Roma), Viti (d, Nizza), Boloca (c, Frosinone), Lipani (c, Genoa), Volpato (c, Roma), Mulattieri (a, Inter) : Kyriakopoulos (d, Monza), Rogerio (d, Wolfsburg), Zortea (d, Atalanta fp), Ayhan (d, Galatasaray), Muldur (d, Fenerbahce), Marchizza (d, Frosinone), Frattesi (c, Inter), Harroui (c, Frosinone) TORINO

Acquisti : Popa (p, svincolato), Bellanova (d, Cagliari), Tameze (c, Verona)

Cessioni : Ola Aina (d, svincolato), Dopo (c, svincolato), Miranchuk (a, Atalanta fp)

: Popa (p, svincolato), Bellanova (d, Cagliari), Tameze (c, Verona) : Ola Aina (d, svincolato), Dopo (c, svincolato), Miranchuk (a, Atalanta fp) UDINESE

Acquisti : Ferrerira (d, Watford) Zemura (d, Bournemouth), Kabasele (d, Watford), Camara (c, Huddersfield), Zarraga (c, Atletico Bilbao), Quina (c, Watford), Brenner (a, Cincinnati), Lucca (a, Pisa), Akt (a, Juventus)

Cessioni : Zeegelaar (d, svincolato), Becao (d, Fenerbahce), Udogie (d, Tottenham fp), Pereyra (c, svincolato), Arslan (c, svincolato), Nestorovski (a, svincolato)

: Ferrerira (d, Watford) Zemura (d, Bournemouth), Kabasele (d, Watford), Camara (c, Huddersfield), Zarraga (c, Atletico Bilbao), Quina (c, Watford), Brenner (a, Cincinnati), Lucca (a, Pisa), Akt (a, Juventus) : Zeegelaar (d, svincolato), Becao (d, Fenerbahce), Udogie (d, Tottenham fp), Pereyra (c, svincolato), Arslan (c, svincolato), Nestorovski (a, svincolato) VERONA

Acquisti: Amione (d, Sampdoria fp), Saponara (c, svincolato), Mboula (a, svincolato), Bonazzoli (a, Salernitana)

Cessioni: Cetin (d, Ankaragücü), Tameze (c, Torino), Sulemana (c, Cagliari), Veloso (c, Pisa), Verdi (a, Torino fp), Yeboah (a, svincolato)

Foto: LaPresse