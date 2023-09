Szczesny in bilico alla Juventus? Si pensa giÃ  al mercato, con il sogno Donnarumma

È davvero particolare, e non certo di semplice lettura, la situazione di Wojciech Szczęsny all’interno della Juventus. L’estremo difensore nativo di Varsavia, infatti, prosegue nelle sue annate con la sensazione che potrebbe essere sempre l’ultima in maglia bianconera ma, soprattutto, alternando grandissime prestazioni a passaggi a vuoto davvero allarmanti.

Corsi e ricorsi storici

Era già successo ad inizio della stagione 2021-2022. Nelle prime uscite, tra trasferta d’esordio di Udine (da 2-0 a 2-2) e quella di Napoli (da 1-0 a 1-2) senza contare la clamorosa sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli, il portiere polacco aveva commesso una serie di errori davvero grotteschi, proprio nel momento in cui si erano appena sopite le voci di un possibile approdo di Gianluigi Donnarumma (al suo posto) a Torino.

La risalita e il nuovo tonfo

Da quel momento in poi il classe 1990 ha messo in mostra ottime cose, tra rigori parati e prestazioni di livello, senza dimenticare che ha dovuto giocare, e lo sta facendo tuttora, con la pesante eredità di una leggenda come Gigi Buffon sulle spalle. Nel complesso il cammino di “Tek” in bianconero non è sufficiente, è ampiamente sufficiente, ma i due errori commessi a Reggio Emilia (topica sesquipedale sul tiro di Laurientè, e goffa respinta per il gol del 3-2 di Pinamonti) hanno fatto tornare indietro le lancette dell’orologio a due anni fa.

Il presente

Mister Max Allegri ha subito pensato a difendere il suo giocatore (dopo le non simpaticissime stilettate della primavera scorsa “magari non si esprime bene in italiano..”, quando il portiere si era lamentato di come stava in campo la Vecchia Signora) e lo riproporrà già questa sera in casa contro il Lecce, ma una eventuale nuova “papera” potrebbe davvero aprire le porte a Mattia Perin per l’immediato presente. Pensando al futuro, invece? Il contratto dell’ex portiere di Arsenal e Roma scadrà solamente a fine giugno 2025, per cui non è in scadenza immediata.

…e il futuro

La nuova società juventina, particolarmente attenta ai conti, non ha fatto mistero che si alleggerirebbe volentieri del contratto di 7 milioni annui del polacco ma, al momento, pretendenti non se ne sono visti. All’orizzonte rimane sempre Gigio Donnarumma. L’attuale portiere del PSG, che in quell’estate aveva detto “sì” alla formazione bianconera (fino a che era al timone Fabio Paratici) rimane il sogno del club 36 volte campione d’Italia. Uno scenario che potrebbe realizzarsi solamente in estate. Per il momento pensiamo ad analizzare quello che farà Wojciech Szczęsny in campo. Ritorno all normalità, oppure crisi tecnica?